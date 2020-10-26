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CHP'li İlayda Kılınç'a disiplin soruşturması! Trabzon'la ilgili paylaşımı tepki çekmişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 11:05 | Son Güncelleme

Fenerbahçe-Trabzonspor maçından önce Trabzon'la ilgili küfür içerikli paylaşım yapan CHP Isparta Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, büyük tepki çekti. Sosyal medya hesabını kapatan Kılınç hakkında disiplin soruşturması açıldı.

CHP'li İlayda Kılınç'a disiplin soruşturması! Trabzon'la ilgili paylaşımı tepki çekmişti

Ligin 6. haftasında Kadıköy’de oynanan ve Fenerbahçe’nin 3-1 galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmadan önce CHP Isparta Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç sosyal medya hesabından, “Yıkılsın Trabzon enkazını göreyim. Sana şehir diyenin anasını s....” ifadelerini kullanarak daha önce Fenerbahçe taraftarlarının açtığı bir pankartın fotoğrafını paylaştı. Hızla yayılan paylaşım üzerine Kılınç büyük tepki çekince sosyal medya hesabını kapattı.

TRABZON MİLLETVEKİLİ İL BAŞKANINI ARADI

CHP Trabzon Miletvekili Ahmet Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Isparta İl Gençlik Kolları üyesi bir gencin fanatizm psikolojisiyle sosyal medya üzerinden yaptığı talihsiz ve bir o kadar da seviyesiz paylaşımı için Isparta İl Başkanımızı aradım. İl Başkanımız kabul edilemez bulduğu ifadelerden dolayı üzüntülerini ve özürlerini iletti ve ilgili hakkında ihraç istemiyle disiplin işlemlerini başlatacaklarını söyledi” ifadelerini kullandı.

ÖZÜR DİLEDİ

Kapattığı sosyal medya hesabını tekrar açan İlayda Kılınç, bir video paylaşarak, “Herkese merhaba, ben İlayda Kılınç. Yapmış olduğum paylaşım tamamen benimle alakalıdır, Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu olayla hiçbir alakası yoktur. Taraftarlık duygum ağır bastığından, kendime hakim olamayıp yapmamam gereken bir paylaşım yaptım. Pişman olduğumu kamuoyuna bildirmek isterim. Tüm Trabzon halkından, Trabzonspor camiasından ve sevenlerinden çok özür dilerim” diye konuştu. Kılınç olay olan paylaşımını ise sildi.

ılayda kılıc


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