CHP'li Onursal Adıgüzel'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a Fatih Projesi sorusu

CHP'li Onursal Adıgüzel, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a “Başarısızlığı tescillenen Fatih Projesi’nde ısrarın gerekçesi nedir?” diye sordu.
CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.
Dünya Ekonomik Forumu’nun 2017-2018 Küresel Rekabet Raporu’nda yer alan verilere göre, “okulların internete erişimi” sıralamasında Türkiye’nin 137 ülke arasında 72. sırada yer aldığına dikkat çeken Adıgüzel, geçmiş yıllara kıyasla Türkiye’nin okullarda internete erişim konusunda kayda değer bir ilerleme gösteremediğini ifade etti.
Küresel Rekabet Raporu’nun 2016-2017 verilerine göre Türkiye 138 ülke arasında 79, 2015-2016 verilerine göre 140 ülke arasında 62, 2014-2015 verilerine göre 144 ülke arasında 58, 2013-2014 verilerine göre 148 ülke arasında 63, 2012-2013 verilerine göre ise 144 ülke arasında 68. sırada yer aldı.
İktidar tarafından “asrın projesi” olarak tanıtılan ve eğitimde fırsat eşitliğini amaçlayan Fatih Projesi’ni geldiği nokta itibariyle “fiyasko” olarak değerlendiren Adıgüzel, “Projeye yönelik tüm itirazları ve uyarıları göz ardı eden AKP’nin iddiası şuydu: 2015 yılına kadar proje tamamlanacak, 5 yıl içinde, Türkiye’deki okullar teknolojik açıdan yüksek donanıma kavuşturulacak; böylelikle eğitimde fırsat eşitliğinde önemli bir adım atılmış olacaktı. Peki, 2018 itibariyle, sonuç ne oldu? Sonuç, herkesin malumu olduğu üzere fiyasko. Proje başladığından bu yana, kamu kaynaklarından milyarlar harcandı. Ama bırakın eğitimde fırsat eşitliğini yakalamayı; Fatih Projesi kendisinden beklenen teknolojik atılımı dahi gerçekleştiremedi. Meclis kürsüsünden defalarca, Fatih Projesi’nde yapılan yanlışlara dikkat çektik. Ama görüyoruz ki iktidar yanlışlarında ısrar etmeye devam ediyor. Bu yanlışta ısrar etmenin arkasında ne gibi gerekçeler yatıyor, kamuoyu aydınlatılmalı. Okullardaki altyapı ve internet erişimi sorununun nasıl çözüleceği ise tam bir muamma” ifadelerini kullandı.
Küresel rekabette çocuklarımızın geride bırakılmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Adıgüzel, “Teknoloji okuryazarlığının, çağdaş ve bilimsel eğitimin ihmal edildiği her gün çocuklarımızı, yarınlarımızı, ülke geleceğimizi kalkınma yarışında geride bırakıyor. Bir an evvel eğitim sistemi siyasilerin yapbozu olmaktan çıkarılmalı ve bilimin öncülüğünde bir sistem oluşturulmalıdır” dedi.
Adıgüzel, soru önergesinde şu sorulara yer verdi:
-Çağın gereklerine uygun olarak, eğitimde çocuklarımızın bilişim teknolojileri araçlarını etkin ve verimli olarak kullanabilmeleri ve okullarımızdaki altyapı sorunlarının çözümüne yönelik önümüzdeki süreçte atmayı planladığınız adımlar nelerdir?
-Fatih Projesi kapsamında, 2011 yılından bugüne kadar Türkiye genelinde kaç sınıfa akıllı tahta kurulumu sağlanmış, kaç tablet, bilgisayar dağıtılmıştır? Bunların ne kadarının aktif ve verimli olarak kullanıldığına yönelik herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? Başarısızlığı tescillenmesine Fatih Projesi’nin iktidarın iddia ettiği gibi “eğitimde fırsat eşitliğini” sağlamadığı göz önünde bulundurulduğunda, iktidarın Fatih Projesi’nde ısrar etmesinin gerekçesi nedir?
-Öğrencilerin bireysel yeterliliği ve küresel rekabet gücünü ölçen PISA değerlendirmesinde de ülkemiz çocukları başarısız eğitim politikaları sebebiyle giderek geri sıralara düşmektedir.
Okullarımızın, eğitimcilerimizin ve çocuklarımızın küresel rekabette ve içinde bulunduğumuz teknolojik devrim sürecinde güçlendirebilmesi için okul öncesi çağdan başlamak üzere, çağdaş eğitim ilkelerinin tüm paydaşlarca içselleştirilmesi için ne gibi adımlar atılması planlanmaktadır?
Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması
Polis eskortuyla okula götürdüler! Şehidin kızı 6 yaşına bastı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a İş Bankası yanıtı
Kız çocuğuna tacizde skandal ifade! 'Yahu ne yapmışım' dedi, kameralara yakalandı
'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!
Kötü kokular üzerine girilen binada bulundu! Şoke eden görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İş Bankası hisseleriyle ilgili açıklamasına CHP'den ilk yanıt
Mahalleliden 'fuhuş' eylemi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Okuyucu Yorumları 24 yorum