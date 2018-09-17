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CHP'li Onursal Adıgüzel'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a Fatih Projesi sorusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 11:38 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, yeni eğitim öğretim yılına girerken Türkiye'deki okulların internete erişim sorununu Meclis gündemine taşıdı. Adıgüzel, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a 'Başarısızlığı tescillenen Fatih Projesi’nde ısrarın gerekçesi nedir?' diye sordu.

CHP'li Onursal Adıgüzel'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a Fatih Projesi sorusu

CHP'li Onursal Adıgüzel, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a “Başarısızlığı tescillenen Fatih Projesi’nde ısrarın gerekçesi nedir?” diye sordu.

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2017-2018 Küresel Rekabet Raporu’nda yer alan verilere göre, “okulların internete erişimi” sıralamasında Türkiye’nin 137 ülke arasında 72. sırada yer aldığına dikkat çeken Adıgüzel, geçmiş yıllara kıyasla Türkiye’nin okullarda internete erişim konusunda kayda değer bir ilerleme gösteremediğini ifade etti.

Küresel Rekabet Raporu’nun 2016-2017 verilerine göre Türkiye 138 ülke arasında 79, 2015-2016 verilerine göre 140 ülke arasında 62, 2014-2015 verilerine göre 144 ülke arasında 58, 2013-2014 verilerine göre 148 ülke arasında 63, 2012-2013 verilerine göre ise 144 ülke arasında 68. sırada yer aldı.

'FATİH PROJESİ ÇARE OLAMADI'

İktidar tarafından “asrın projesi” olarak tanıtılan ve eğitimde fırsat eşitliğini amaçlayan Fatih Projesi’ni geldiği nokta itibariyle “fiyasko” olarak değerlendiren Adıgüzel, “Projeye yönelik tüm itirazları ve uyarıları göz ardı eden AKP’nin iddiası şuydu: 2015 yılına kadar proje tamamlanacak, 5 yıl içinde, Türkiye’deki okullar teknolojik açıdan yüksek donanıma kavuşturulacak; böylelikle eğitimde fırsat eşitliğinde önemli bir adım atılmış olacaktı. Peki, 2018 itibariyle, sonuç ne oldu? Sonuç, herkesin malumu olduğu üzere fiyasko. Proje başladığından bu yana, kamu kaynaklarından milyarlar harcandı. Ama bırakın eğitimde fırsat eşitliğini yakalamayı; Fatih Projesi kendisinden beklenen teknolojik atılımı dahi gerçekleştiremedi. Meclis kürsüsünden defalarca, Fatih Projesi’nde yapılan yanlışlara dikkat çektik. Ama görüyoruz ki iktidar yanlışlarında ısrar etmeye devam ediyor. Bu yanlışta ısrar etmenin arkasında ne gibi gerekçeler yatıyor, kamuoyu aydınlatılmalı. Okullardaki altyapı ve internet erişimi sorununun nasıl çözüleceği ise tam bir muamma” ifadelerini kullandı.

Küresel rekabette çocuklarımızın geride bırakılmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Adıgüzel, “Teknoloji okuryazarlığının, çağdaş ve bilimsel eğitimin ihmal edildiği her gün çocuklarımızı, yarınlarımızı, ülke geleceğimizi kalkınma yarışında geride bırakıyor. Bir an evvel eğitim sistemi siyasilerin yapbozu olmaktan çıkarılmalı ve bilimin öncülüğünde bir sistem oluşturulmalıdır” dedi.

Adıgüzel, soru önergesinde şu sorulara yer verdi:

-Çağın gereklerine uygun olarak, eğitimde çocuklarımızın bilişim teknolojileri araçlarını etkin ve verimli olarak kullanabilmeleri ve okullarımızdaki altyapı sorunlarının çözümüne yönelik önümüzdeki süreçte atmayı planladığınız adımlar nelerdir?

-Fatih Projesi kapsamında, 2011 yılından bugüne kadar Türkiye genelinde kaç sınıfa akıllı tahta kurulumu sağlanmış, kaç tablet, bilgisayar dağıtılmıştır? Bunların ne kadarının aktif ve verimli olarak kullanıldığına yönelik herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? Başarısızlığı tescillenmesine Fatih Projesi’nin iktidarın iddia ettiği gibi “eğitimde fırsat eşitliğini” sağlamadığı göz önünde bulundurulduğunda, iktidarın Fatih Projesi’nde ısrar etmesinin gerekçesi nedir?

-Öğrencilerin bireysel yeterliliği ve küresel rekabet gücünü ölçen PISA değerlendirmesinde de ülkemiz çocukları başarısız eğitim politikaları sebebiyle giderek geri sıralara düşmektedir.

Okullarımızın, eğitimcilerimizin ve çocuklarımızın küresel rekabette ve içinde bulunduğumuz teknolojik devrim sürecinde güçlendirebilmesi için okul öncesi çağdan başlamak üzere, çağdaş eğitim ilkelerinin tüm paydaşlarca içselleştirilmesi için ne gibi adımlar atılması planlanmaktadır?

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onursal adıgüzel Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CHP Fatih Projesi

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
Seçim kaybettikçe ülkeyi erken seçime sokan CHP ne yaptı milyonlarca dolar kaynağı? Hadi akp bişe yapmadı sen yapaydın hiç bi belediye yokmuydu senin elinde hangisinde ne yaptın örnek göster ben bunu yaptım diye anca laf salatası başka bişe yok
arpa fazla geldi devreleri yakmışsın chp değil akp mhp her seferinde erken seçime götürdü
@kimliksiz_gece ..bu vekil chp nin bilişim iletişim uzmanıy mış.?.sandık sonuçların da nasıl çuvalladıklarını unuttular galiba..
@kimliksiz_gece helal hocam daha iyi cevap veremezdim
@kimliksiz_gece chp mi erken secime soktu??? ya gercekten bu bilgisizle oy atılıp yorum yapan cok...
@kimliksiz_gece cahillik gerçekten çok acınacak şey dostum. 1. Okullar belediyeler bağlı değil. 2. Erken seçime götüren AKP, MHP. 3. Seçin ödeneği tüm partilere veriliyor. En çok AKP alıyor. Diğerlerine verilen de seçim çalışmaları için yetersiz zaten. bu kadar cahilsin bari okuduğunu anla. Burada ne diyor adam ona yorum yap kapasiten varsa
Bilmiyorsan konusma bari ya okuz
Yol yaptı köprü yaptı.Onu da borçla yaptı.Şimdi ödeme zamanı.O yüzden dolar yükseliyor.Eğitüm işini hergün daha geriye götürdü.Akp varken hangi bakan gelse de değişmez.
Ananın karnında nasıl durdun acaba, ? Dakka bir CHP itirazı bir , ne zaman yardımcı olmayı düşünüp hareket edeceksizin ?
@redman3169 valla sonuclar ortada..chp karsı cıktı ehhh dediniz al sana kriz..chp suriye politikası yanlıs dedi ehhh dediniz al sana savaş ve 5 milyon multeci.. neyin geyigindesiniz hala...bir kere de kulak vermeyi deneseniz????
Noldu uyardi kac kez malliga devan milletin parasiyla yazik gunah lan birde musluman gecinirsiniz
Çinin elindeki oyuncakları aldık çocuklara dağıttık.Bazı kişileri zengin ettik. bAzı kişilere hoş göründük .Bak adamlar neler yaptı dedirttik .Sonra balık hafızalardan fatih projesini sildik. Kaç kişi hatılıyor acaba.AH dolarlarımız ah.
Chp nin her şeye tavrı net. Bu yanlıştan dönülsün. Doğrusu ne Peki? Hiç olmaması mı?
DERSHANELERDEN DAHA KÖTÜ ŞARTLARDAKİ VE LOKUM KUTUSU GİBİ APARTMAN DAİRELERİNDEKİ OKULLARDAN KURTULSUNLAR ÖNCE. EĞİTİMDE KÖKLÜ VE KALICI REFORM ŞART. GENÇLERİN BEYNİ YAZ- BOZ LEVHASINA DÖNDÜ. BU BAKANDAN ÜMİTLİYDİM AMA...!
ey vekil sen daha 24 haziran da chp nin bilgi iletişim sistemini çalıştırama dın.sandık sonuçların da çuvalladın...unutmadık..
evimde sinitsiz ibternetim var aylik 49 tl oduyorum. fatih projesi ile okullarimiza gelen internet parasi aylik 2,47 bin liraya kadar cikabiliyor. bu her ay bu sekilde. odenen 1 yillik internet parasiyla neredyse tum ulkeye internet agi kurulur.
Bir ak partili Olarak fatih projesi tamamen fiyaskoydu dogruya dogru
İlkokullara gelmeden proje bitti:)
Bir öğretmen olarak Fatih projesi sayesinde akıllı tahtadan ve eba kullanarak her türlü kaynak ve teknoloji elimizin altında sizlere yazıklar olsun
Eğitimde de çağ atladık. Okulda internet yok. Çöp olmuş akıllı tahtalar bazı okullarda hala yok.
projenin adı güzeldi ama cahillerin elinde yok oldu gitti
asıl haber olması gereken OKULLAR AÇILDI TEMUZDA ATANAN ÖĞRETMENLER BİR TÜRLÜ GÖREV YERLERİNE GİDİP ÖĞRENCİLERİ İLE BULUŞAMADI,BAKAN HALA EĞİTİMİ ÇAĞ ATLATACAĞIZ LAFLARI YAPIYOR
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sıranı bekle be adam. sen bu kadarınıda beceremezdin
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