CHP'li Onursal Adıgüzel'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a Fatih Projesi sorusu

CHP'li Onursal Adıgüzel, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a “Başarısızlığı tescillenen Fatih Projesi’nde ısrarın gerekçesi nedir?” diye sordu.

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2017-2018 Küresel Rekabet Raporu’nda yer alan verilere göre, “okulların internete erişimi” sıralamasında Türkiye’nin 137 ülke arasında 72. sırada yer aldığına dikkat çeken Adıgüzel, geçmiş yıllara kıyasla Türkiye’nin okullarda internete erişim konusunda kayda değer bir ilerleme gösteremediğini ifade etti.

Küresel Rekabet Raporu’nun 2016-2017 verilerine göre Türkiye 138 ülke arasında 79, 2015-2016 verilerine göre 140 ülke arasında 62, 2014-2015 verilerine göre 144 ülke arasında 58, 2013-2014 verilerine göre 148 ülke arasında 63, 2012-2013 verilerine göre ise 144 ülke arasında 68. sırada yer aldı.

'FATİH PROJESİ ÇARE OLAMADI'

İktidar tarafından “asrın projesi” olarak tanıtılan ve eğitimde fırsat eşitliğini amaçlayan Fatih Projesi’ni geldiği nokta itibariyle “fiyasko” olarak değerlendiren Adıgüzel, “Projeye yönelik tüm itirazları ve uyarıları göz ardı eden AKP’nin iddiası şuydu: 2015 yılına kadar proje tamamlanacak, 5 yıl içinde, Türkiye’deki okullar teknolojik açıdan yüksek donanıma kavuşturulacak; böylelikle eğitimde fırsat eşitliğinde önemli bir adım atılmış olacaktı. Peki, 2018 itibariyle, sonuç ne oldu? Sonuç, herkesin malumu olduğu üzere fiyasko. Proje başladığından bu yana, kamu kaynaklarından milyarlar harcandı. Ama bırakın eğitimde fırsat eşitliğini yakalamayı; Fatih Projesi kendisinden beklenen teknolojik atılımı dahi gerçekleştiremedi. Meclis kürsüsünden defalarca, Fatih Projesi’nde yapılan yanlışlara dikkat çektik. Ama görüyoruz ki iktidar yanlışlarında ısrar etmeye devam ediyor. Bu yanlışta ısrar etmenin arkasında ne gibi gerekçeler yatıyor, kamuoyu aydınlatılmalı. Okullardaki altyapı ve internet erişimi sorununun nasıl çözüleceği ise tam bir muamma” ifadelerini kullandı.