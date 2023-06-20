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CHP lideri Kılıçdaroğlu ifadeye çağrılacak! Eski milletvekilleri hakkındaki 350 dosya işleme konuldu

20.06.2023 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu yeni yasama döneminde milletvekili seçilemeyenlere ait 350 suç dosyası işleme konuldu. 18 dosyası bulunan CHP liderinin ifade için adliyeye davet edilmesi beklenirken; Kılıçdaroğlu'nun ifadesinin dosyasının bulunduğu soruşturma bürosunun başsavcıvekili tarafından alınacağı öğrenildi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ifadeye çağrılacak! Eski milletvekilleri hakkındaki 350 dosya işleme konuldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, yeni yasama döneminde milletvekili seçilmeyenlere ait suç dosyaları için harekete geçti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da olduğu eski vekiller hakkında 350 su. dosyasının olduğu öğrenildi.

İFADEYE ÇAĞRILACAKLAR

Edinilen bilgiye göre genel, terör ve memur suçlarını soruşturma bürolarına gönderilen dosyalar için savcılar tayin edilecek ardından şüpheliler ifadeye çağrılacak.

Meclis Başkanı ve komisyon üyeleri seçildikten sonra, önceki yasama döneminden kalan 2002 fezleke tasnif için Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

Cumhurbaşkanlığı, hakkında fezleke hazırlanan ve yeni yasama döneminde milletvekili seçilenlerin dosyasını yeniden Meclis'e, milletvekili seçilemeyenlerin dosyalarını ise Adalet Bakanlığına gönderecek.

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Bakanlık ise soruşturmaların tamamlanması için binden fazla suç dosyasını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştıracak.

Bu işlem sürerken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, hakkında soruşturma açılan ancak fezlekesi Meclis'e gönderilmeyen önceki dönem milletvekillerine ait 350 dosyayı ilgili soruşturma bürolarına dağıttı.

KILIÇDAROĞLU HAKKINDA 18 AYRI DOSYA

Bunlar arasında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "kamu görevlisine hakaret" ve "iftira" suçlarından 18 dosyası bulunuyor.

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İFADESİNİ BAŞSAVCIVEKİLİ ALACAK

Dosyaların gönderildiği genel, terör ve memur suçlarını soruşturma bürolarındaki savcılar, soruşturma kapsamında yasama dokunulmazlığı olmayan eski milletvekillerinin ifadesine başvuracak.

Bu kapsamda adliyeye davet edilmesi beklenen Kılıçdaroğlu'nun ifadesi, dosyasının bulunduğu soruşturma bürosunun başsavcıvekili tarafından alınacak.

Sonraki aşamada ise yeterli delil elde edilmesi halinde Kılıçdaroğlu hakkında dava açılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu soruşturma

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