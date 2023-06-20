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Silahlı fotoğraflar gündem olmuştu! İBB çalışanı Şafak Duran’ın "Örgüt üyeliği" davasında karar: 7 yıl 6 ay hapis cezası

20.06.2023 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) sosyal hizmet uzmanı olarak görev yaparken, terör örgütü PKK üyeleriyle silahlı fotoğrafları çıktığı iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan Şafak Duran'ın davasında karar çıktı. Mahkeme, sanık Duran'ı örgüt üyeliği sabit görüldüğü gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Silahlı fotoğraflar gündem olmuştu! İBB çalışanı Şafak Duran’ın "Örgüt üyeliği" davasında karar: 7 yıl 6 ay hapis cezası

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Şafak Duran ve avukatları hazır bulundu. Duruşma savcısı önceki duruşmada "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması yönünde verdiği mütalaayı tekrarladı. Mütalaaya karşı son savunmasını yapan Şafak Duran, savcının mütalaasında belirttiği final sınavına girememesinin nedeninin ailevi sorunlarından kaynaklandığını, iki sene eğitimine ara verdiğini belirtti. Üniversiteden mezun olduktan sonra eğitim için Fransa'ya gittiğini ve 2020 yılında uzaktan eğitim ile mezun olduğunu belirten sanık Şafak Duran, 2021 yılının Mart ayında Sultanbeyli Belediyesi'nde çalışmaya başladığını, Haziran ayında ise İBB'de çalışmaya başladığını söyledi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ: "BENİM 10 YILLIK EMEĞİM YERLE BİR EDİLDİ"

Hayatının hiçbir döneminde silahlı ya da yasa dışı bir faaliyetinin olmadığını söyleyen sanık Duran, "Böyle bir süreçte niçin kurban seçildiğimi bilmiyorum. Gece gündüz demeden, çok emek vererek, fazlasıyla çalıştım iyi bir noktaya gelmek için. Benim 10 yıllık emeğim yerle bir edildi. Tutuklu kaldığım süre, bende hayal kırıklığı yaşattı. Ben hala adalete inanıyorum. Adalet talep ediyorum. Öncelikle beraatimi ve tahliyemi talep ederim" dedi.

Duran'ın avukatları da mütalaaya katılmadıklarını, hukuka dayanmayan deliller bir araya getirilerek müvekkillerinin cezalandırılmaya çalışıldığını, bir süre telefon kullanmaması veya sınavlarına katılmamış olmasının örgüt üyeliğine bağlanamayacağını ifade ettiler. Mahkeme heyeti, sanık Şafak Duran'ın örgüt üyeliği suçunun sabit olduğunu belirterek 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluğunun da devamına hükmetti.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2016 yılında Şırnak Cizre'de yapılan operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerin içerisinde 2 adet fotoğraf ele geçirildiği ifade edildi. Fotoğraflarla ilgili jandarma kriminal raporunda, kadın ile şüpheli Şafak Duran'ın kuvvetle muhtemel aynı kişi olduğu yönünde tespit yapıldı. Duran'ın örgütün kırsal alanına katılarak eğitim aldığı, fotoğrafın da örgüte ilk katılan kişilerin aldığı eğitimden sonra mezuniyete ait olduğu belirtildi. İddianamede, tanık beyanları ve jandarma kriminal raporu göz önünde bulundurularak Şafak Duran'a "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

(DHA)

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