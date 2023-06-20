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TBMM'de 'vize' ve '3 dakika' tartışmaları! Turhan Çömez kürsüye yönelince oturuma ara verildi

20.06.2023 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. TBMM'de ilk tartışma ise vizeden çıktı. İYİ Parti Balıkesir milletvekilli Turhan Çömez'in vize sorununa değinmesinin ardından AK Parti İstanbul milletvekili İsmail Emrah Karayel, yurtdışında gezip kürsüye çıkan milletvekilleri olduğunu söyledi. Çömez'in ise ayağa kalkarak kürsüye yönelmesinin ardından Bozdağ oturuma ara verdi. Genel Kurul'da ayrıca konuşma süresinin 3 dakika olması da tartışmaya neden oldu.

TBMM'de 'vize' ve '3 dakika' tartışmaları! Turhan Çömez kürsüye yönelince oturuma ara verildi

TBMM Genel Kurulu'nda CHP Grup önerisi görüşmeleri sırasında tartışma çıktı. İYİ Parti Balıkesir milletvekilli Turhan Çömez, Türk vatandaşlarının vize sorununa ve Türk lirasının değer kaybetmesine işaret etti.

ÇÖMEZ KÜRSÜYE YÖNELDİ

Daha sonra AK Parti İstanbul milletvekili İsmail Emrah Karayel, dört sene boyunca ‘geliyor gelmekte olan’ dinlediklerini söyleyerek, CHP kürsülerine doğru içlerindeki tek adama bakmalarını istedi. Karayel, yurtdışında gezip kürsüye çıkan milletvekilleri olduğuna işaret ederek, “Bu Meclis’te ülkesinden kaçıp dolaşıp bu kürsüye çıkanlar var” şeklinde konuştu. Çömez, Karayel'in sözlerine yönelik ayağa kalkarak kürsüye yöneldi. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ oturuma ara verdi.

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'3 DAKİKA' TARTIŞMASI

TBMM Genel Kurulu'nda konuşma süresinin 3 dakika olarak sınırlandırılması tartışmaya neden oldu. CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal ile Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, karara tepki gösterdi.

Bozdağ, genel kurulda konuşma süresinin 3 dakika olacağını aktardı. Karara CHP ve Yeşil Sol Parti'den tepki geldi. CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, "Sayın Başkan; öncelikli olarak bu tutumunuzu kabul etmiyorum. Dakika bir, gol bir; muhalefetin sesini ilk görevinizde kısmaya çalışıyorsunuz. Bu çok yanlış bir uygulama. Bugüne kadar 3 dakikanın üstündeki sürelerde grup başkanvekilleri konuşmalarını yaptılar. Ama bugün, daha ilk nöbetinizde tuttunuz ‘2 dakika’ dediniz ‘artı 1’ dediniz. Bizim söylemek istediğimiz şeyler var, gündeme dair önemli gelişmeler var. Bu Meclis'te bunları dile getiremeyeceksek nerede dile getireceğiz? Bu yetki adına bütün grup başkanvekillerimiz de benimle hemfikirdir, lütfen bu tutumunuzdan vazgeçin" dedi.

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Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da bugünkü genel kurul oturumunda, konuşma sürelerinin 3 dakika olarak sınırlandırılmasını eleştirerek, "Bunu kabul etmediğimizi ifade etmek isterim. Bu bir teamüldür, en azından geçmiş dönemde asgari 5 dakika çok daha uzun sürelerde konuşuyorduk; umarım Meclis Başkanvekili olarak ilk günden sözlerimizi kısmazsınız, 3 dakikada ‘Mikrofon kapandı' demezsiniz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de bugün açıklanan asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulunarak, "Hayırlı olsun. Tabii ki işveren ve çalışanların onları temsil eden birliklerle birlikte çalışarak verilen bir karardır. Ben 11 bin 402 TL’nin tüm çalışanlara hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, İYİ Parti olarak millet tarafından üzerlerine yüklenen muhalefet sorumluluğu gereği vatandaşların çıkarlarını gözetmeye ve çözüm odaklı siyaset üretmeye yeni yasama yılında da devam edeceklerini söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise seçimin geride kaldığını belirterek, "Önümüzdeki dönem, istikrar ve güven içinde Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşma dönemidir. Seçimler geride kalmıştır. Siyaseti kör dövüşüne çevirmemek gerekmektedir. Milletimiz bizden hizmet beklemektedir. Sosyal ve ekonomik meselelerin ele alınması amacıyla yasama faaliyetlerimiz de hızlanacaktır" diye konuştu. (DHA-İHA)

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Bekir Bozdağ Turhan Çömez tbmm

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