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"Şaşkınlıktan düşmenizi istemem" dedi, canlı yayında duyurdu! Ümit Özdağ: 'Önemli isimlerle el sıkıştık'

20.06.2023 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mart ayında yapılması beklenen yerel seçimlerle ilgili canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Zafer Partisi olarak yerel seçimlere girmek için çalışmalarımızı yapıyoruz. Adaylarımızı tespit etmeye başladık." diyen Özdağ, önemli isimlerle el sıkıştıklarını duyurdu.

"Şaşkınlıktan düşmenizi istemem" dedi, canlı yayında duyurdu! Ümit Özdağ: 'Önemli isimlerle el sıkıştık'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yaklaşık 8 ay sonra yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sözcü TV'de Can Coşkun'un sorularını yanıtlayan Zafer Partisi lideri Özdağ, yerel seçimler için şimdiden adaylarını belirlemeye başladıklarını söyledi.

ÜMİT ÖZDAĞ: "ADAYLIK İÇİN ÖNEMLİ İSİMLERLE EL SIKIŞTIK"

"Önemli isimlerle el sıkıştık" diyen Özdağ, "Zafer Partisi olarak yerel seçimlere girmek için çalışmalarımızı yapıyoruz. Adaylarımızı tespit etmeye başladık." ifadelerini kullandı.

Coşkun'un "Kamuoyunun bildiği isimler mi?" sorusuna esprili bir yanıt veren Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü;

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"KAMUOYUNUN ÇOK YAKINDAN TANIDIĞI İSİMLER"

"Kamuoyunun çok yakından tanıdığı isimler bunlar. İsimleri söylersem şaşkınlıktan hemen koltuk ararsınız. Ben sizin yere düşmenizi istemem şaşkınlıktan. O yüzden isimler şu an açıklamayayım. Göreceksiniz güzel isimlerle seçimlerde yerimizi alacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim Ümit Özdağ Zafer Partisi

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