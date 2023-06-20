Aralarında Süleyman Soylu da var! 'İYİ Partililer AK Parti'nin adaylarına oy verdi' iddiası! "Yol ayrımına orada girdi"

İYİ Parti'nin kurucularından Taylan Yıldız, dün sabah partisinden istifa ettiğini duyurdu. Yıldız'ın istifasıyla beraber gözler bir kez daha İYİ Parti'nin cumartesi günü gerçekleştireceği kongreye çevrildi. İddiaya göre Akşener o kongrede Millet İttifakı ile ilgili konuşup gemileri yakacak!

'AKŞENER RESMEN İLAN EDECEK' İDDİASI!

Söz konusu iddianın sahibi gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü TV ekranlarında yaptığı açıklamada cumartesi günü gerçekleşecek kongreyi işaret ederek "Bu kongrede Meral Akşener Millet İttifakı'ndan ayrıldığını ilan edecek. Bağımsız bir parti olarak, CHP'den ve ittifaktan ayrı olarak hareket edeceğini ilan edecek" diye konuştu.

"ÜSLUBU SERT OLACAK"

İsmail Saymaz ayrıca iddiasına "Üslubunun, içeriğinin sert olacağını duyuyorum. Millet İttifakı'yla ayrılığını iddia edecek ve İYİ Parti bundan sonra milliyetçi muhafazakar bir üçüncü yol olarak konumlanacak" sözlerini de ekledi.

"SÜLEYMAN SOYLU DAHİL AK PARTİ'NİN ADAYLARINA 'EVET' DEDİLER"

TBMM'deki komisyon başkanlıkları oylamalarına değinen Saymaz, "İYİ Parti Süleyman Soylu dahil AK Parti'nin gösterdiği adaylara 'evet' verdi. Orada yol ayrımına girdi zaten" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'DEN 'MİLLET İTTİFAKI' MESAJLARI

Daha önce de İYİ Partili isimlerden ittifakın yalnızca seçim kapsamıyla sınırlı kaldığı yönünde vurgulu mesajlar gelmişti. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın bu yöndeki açıklaması şöyleydi:

"Tüm ittifaklar seçim ittifakıdır, seçim bittiği zaman tüm ittifaklar ortadan kalkar. Yani 14 Mayıs genel seçimleri bitti, ittifak tamamlandı. Cumhurbaşkanı müşterek adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'a kalan ikinci turu için ittifak içindeki partiler mücadelelerini vermiştir, 28 Mayıs itibarıyla da bu ittifak bitmiştir."

PAÇACI: İŞ BİRLİĞİNİ GEREKTİRECEK BİR KONU YOK

Benzer bir çıkış da İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı'dan şu sözlerle gelmişti:

"İttifak dediğiniz şey bir iş birliğidir. Bundan sonraki süreçte doğal olarak muhalefet partileri kendi içerisinde bir iş birliği içerisine girerler. Bunun adına 'ittifak' da diyebilirsiniz, 'iş birliği' de diyebilirsiniz; ama şu an itibarıyla gündemde iş birliği yapacak herhangi bir konu söz konusu değildir. Ama önümüzdeki dönemlerde buna ihtiyaç duyulursa, yerel seçimler olur, ondan öncesinde bazı yasalarda olur, herhangi bir kıstas koymadan muhalefet partileri kendi içlerinde değerlendirme yaparlar. Şu anda herhangi bir iş birliğini gerektirecek konu yok; ancak olduğunda göreceğiz. Yerel seçimlere 10 ay var, 10 ay çok uzun bir süre."