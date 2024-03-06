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  4. CHP lideri Özel 'gözümü kırpmam' diyerek açıkladı! Çok konuşulacak '2028' yorumu: 'Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı yaparım'

CHP lideri Özel 'gözümü kırpmam' diyerek açıkladı! Çok konuşulacak '2028' yorumu: 'Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı yaparım'

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
06.03.2024 09:32
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CHP'nin 2028 Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili çok konuşulacak bir açıklama geldi. CHP lideri Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart'taki yerel seçimleri kazanması halinde 4'te 4 yapacağını belirtirken; olası cumhurbaşkanlığı adaylığı için çok net konuştu. Özel, "Ekrem Bey ile bu rejimi değiştirmek gerek. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması için üzerime düşen her şeyi fazlasıyla yaparım. Bunu yapmakta gözümü kırpmam" diye konuştu.

CHP lideri Özel 'gözümü kırpmam' diyerek açıkladı! Çok konuşulacak '2028' yorumu: 'Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı yaparım'

Ekrem İmamoğlu, CHP'nin 2028 seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı mı olacak? Türkiye 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere doğru yaklaşırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den çok konuşulacak açıklamalar geldi. Katıldığı Halk TV yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP lideri Özel, yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunurken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan övgüyle bahsetti. Özel'in 'cumhurbaşkanı adaylığı' çıkışı ise gündem yarattı.

"ANKARA'DA RAHAT DEĞİL ÖNDEYİZ, İSTANBUL'DA FARK AÇILIYOR"

İmamoğlu'nun seçim performansından övgüyle bahseden Özel, "İstanbul'da, 'Seçim bitti' diyemeyiz, Ankara kadar rahat değil, öndeyiz. Sahada Ekrem İmamoğlu'nun performansı her geçen gün farkı biraz daha açıyor. Herkesin bir adım gerideymiş gibi çalışıyor olması lazım" dedi.

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İMAMOĞLU CUMHURBAŞKANI ADAYI MI OLACAK?

Özel, İmamoğlu'nun 31 Mart'taki seçimleri kazanması halinde 4'te 4 yapacağını belirtirken, 2028 cumhurbaşkanı adaylığını işaret etti.

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CHP lideri Özel şöyle konuştu;

"ERDOĞAN'I ÇOK RAHAT YENEN BİR GÖRÜNTÜDEYDİ"

  • Ekrem İmamoğlu seçimi bir daha kazanırsa 4'te 4 yapmış olacak. Üçüncü başarısından sonra Ekrem İmamoğlu, anketlerde Erdoğan'ı çok rahat yenen bir görüntüdeydi.

  • Ben öyle bir görüntüyü görürsem Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması için üzerime düşen her şeyi fazlasıyla yaparım.

  • Ekrem Bey o başarıda değilse, bir başkası o başarıyı gösteriyorsa Ekrem Bey bana, 'Sayın Genel Başkanım macera aramayalım bu arkadaşı aday yapalım, hepimiz de arkasına geçelim' der.

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"KAN KUSUP KIZILCIK ŞERBETİ İÇTİĞİMİZİ BİLİRİZ"

  • Birbirimizin en zor günlerde nasıl partiyi, ülkeyi düşündüğünü; zaman zaman kan kusup kızılcık şerbeti içtiğimizi biliriz.

"EKREM BEYLE BU REJİMİ DEĞİŞTİRMEK GEREK! GÖZÜMÜ KIRPMAM"

  • Eğer Ekrem Bey anketlerde geçen sefer olduğu gibi önde olursa o adaylığı parlatıp Ekrem Beyle bu rejimi değiştirmek gerek. Bunu yapmakta gözümü kırpmam.

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Ekrem İmamoğlu Özgür Özel CHP Seçim 2024
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