CHP MYK toplantısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, İYİ Parti ile yapılan ittifak görüşmelerine ilişkin, "Biz yerel seçimlerde doğru yapılmış bir iş birliği ile daha rahat, daha özgürlükçü yerel yönetimlerle, daha iyi bir Türkiye'ye gidebileceğimiz kanaatindeyiz. Onun için de bu süreci titizlikle götürmeye çalışıyoruz." dedi. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantıya ilişkin açıklamayı, Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın yurt dışında bulunması nedeniyle Salıcı yaptı. Parlamentoda bütçe görüşmelerinin başladığını anımsatan Salıcı, bütçede vatandaşa tasarruf önerilmesine rağmen sarayın ve TBMM'nin bütçelerinin arttığını belirtti. Salıcı, 2018'de Cumhurbaşkanlığı bütçesi 845 milyon lirayken, 2019'da bunun 2 milyar 818 milyon liraya, TBMM'nin bütçesinin ise 1 milyar 817 milyon liraya çıktığını ifade ederek, sağlık ve eğitim gibi katma değer yaratan yatırımlardan tasarruf yapılırken sarayın harcamalarında bir tasarrufun göze çarpmadığını savundu.

Bu bütçede toplam yatırımların 65 milyar lira olmasına rağmen, faize ödenecek paranın 117,3 milyar lira olarak öngörüldüğüne dikkati çeken Salıcı, şöyle konuştu: "(Bizim faizle aramız kötü, Merkez Bankası bizim sözümüzü dinlemiyor, bankalar faiz oralarını düşürmeli) diye sürekli açıklama yapan, bazen kendi yetkisini kullanan Sayın Cumhurbaşkanının bütçedeki durumdan görüyoruz ki faizle arası gayet iyi. Faizcilere çalışan bir bütçe hazırlatmışlar. Bu bütçede işsiz, emekli, işçi, çiftçi için hiçbir şey yok. Toplumun dar gelirli, çalışmayan, ezilen kesimlerini bu bütçede rahatlatacak hiçbir şey yok ama saraydan ihale alan, havuz medyasını oluşturan müteahhitlerin buradan bol bol nemalandığını görüyoruz." Salıcı, son 1 yılda dünyadaki gıda fiyatlarının yüzde 8,5 gerilemesine rağmen Türkiye'de yüzde 26,2 arttığına işaret ederek, durum böyleyken Türkiye'nin milli gelirde 7 sene önceye döndüğünü ileri sürdü. - "İcralık vatandaş sayısı 1 milyonu buldu" Vatandaşın 2002'de tüketici kredisi borcunun 2,2 milyar lirayken, BDDK raporuna göre bugün bunun 182 kat artarak 403,7 milyar liraya çıktığını belirten Salıcı, sadece 2018 Ocak-Ekim arasında icrayla muhatap olan vatandaş sayısının 1 milyonu bulduğunu, faiz harcamalarının 68 milyar liraya ulaştığını söyledi.

DİSK'in yapmış olduğu bir araştırmaya göre Türkiye'de 10 milyona yakın işçinin asgari ücret seviyesinde çalıştığını aktaran Salıcı, "Avrupa Birliği ülkelerinde asgari ücretle çalışanların oranı ortalama yüzde 7-10 arası. Türkiye'de çalışanların yüzde 40'ı asgari ücret seviyesinde çalışıyor. Bizim asgari ücretimizin seviyesi 'dünyanın ucuz iş deposu' olduğu söylenen Çin'deki asgari ücretle aynı seviyeye gelmiş durumda." dedi. Çiftçinin, süt üreticisinin, besicinin gelirinde geriye doğru bir gidiş olduğunu savunan Salıcı, sözlerin şöyle sürdürdü: "En son büyüme rakamları açıklandı. Türkiye'de birinci çeyrekte büyüme rakamı 7,3'tü, bunu 'ekonomimiz şahlanıyor' diye anlattılar. İkinci çeyrekte şahlanma biraz geriledi 5,2 oldu, üçüncü çeyrekte yüzde 1,6. Mevsimsel etkilerinden arındırdığımız zaman ekonomimiz küçüldü. Çok bel bağlamış oldukları, iktidarın lokomotif sektörü inşaat yüzde 5,3 küçüldü. İnşaat sektörü 2 kez üst üste küçülerek durgunluğa girdi. Yatırım harcamaları 2009 krizinden bu yana ilk kez gerilemiş oldu. Buradan çıkardığımız sonuç, iktidarın dar gelirliye, işçiye, emekçiye verecek hiçbir şeyinin olmadığı, üretenlere, sanayiciye hiçbir şey vermediği."

- "İnsan hakları çalıştayı yapılacak" CHP'nin toplumun dar kesimine yönelik hassasiyetinin bulunduğunun altını çizen Salıcı, CHP'li belediyelerde asgari ücretin 2 bin 200 lira yaptıklarını, seçimler mart ayında olacağı için işçilerin geriye dönük alacaklarını da vereceklerini dile getirdi. Salıcı, CHP'nin kazandığı belediyelerde hiçbir çalışanın görüşünden, inancından, giyiminden dolayı bir sıkıntı yaşamayacağını vurguladı. Dünya İnsan Hakları Günü'nün dün kutlandığını anımsatan Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye'de 2017 verilerine göre cumhuriyet başsavcılıklarında şüpheli olarak hakkında işlem yapılan kişi sayısının 11 milyon 985 bin 118'e ulaştığını bildirdi. Salıcı, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunda da bir patlama yaşandığını, bu suçtan 2003'te toplam 4 olan sanık sayısının, 2017'de 6 bin 33'e ulaştığını ifade etti. Ankara'da yarın bir "İnsan Hakları" çalıştayı yapılacağın belirten Salıcı, buna Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağını aktardı. - "Kılıçdaroğlu, Sözcü yazarlarını aradı"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Yazarlar Emin Çölaşan ve Necati Doğru'nun da aralarında bulunduğu Sözcü gazetesinin 5 çalışanına FETÖ'den dava açıldığını hatırlatan Salıcı, şunları söyledi: "Sözcü gazetesinin çalışanları Cumhuriyete, demokrasiye inanan insanlar. Onlar hiçbir zaman FETÖ ile aynı menzile yürümediler. Onlar hiçbir zaman 'Ne istediniz de vermedik, ne istediniz de yazmadık' demediler. Dolayısıyla FETÖ yargıdan temizlendi deniyor ama görülen o ki FETÖ'nün yaratmış olduğu zihinsel kurgu aynen devam ediyor. Böyle bir hilkat garibesiyle karşı karşıyayız. Eğer FETÖ'cü arıyorlarsa kendi etraflarına baksınlar. Komik pozlar veren Mustafa Varank'a baksınlar. Onun daha başarılı bir siyasi çizgiye gelmek için kimlerin yanında bulunduğuna baksınlar. Ellerini bağımsız, özgür yayın yapmak isteyen basının üzerinden çeksinler." Salıcı, Kılıçdaroğlu'nun bu konuyla ilgili Çölaşan'ı ve Doğru'yu arayarak, "Sözcü'nün demokrasiye ve Cumhuriyete sahip çıkan milyonların sözcüsü olmayı sürdüreceğini" ifade ettiğini aktardı.

- Soruları yanıtladı Sözcü gazetesi yazar ve yöneticileri hakkında hazırlanan iddianameyi nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, şu değerlendirmede bulundu: "Görüşümüz şu; bu konu sadece Sözcü gazetesiyle ilintili, sadece onunla sınırlı bir konu değil. Bu genel olarak muhalefeti, farklı görüş ifade eden insanları susturmaya, gözdağı vermeye yönelik bir hareket. Birbiri ile hiç alaka kuramayacağınız, zaytung haberine benzeyen bir adalet mekanizması var. Böyle bir sürecin içinde yaşıyoruz. Yapılan şey, bağımsız yayın yapmak isteyen, kendi sözünü söylemek isteyen tüm muhalif kesimlere yönelik." Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş'la yaptığı görüşmesi hatırlatılarak, "Kendisine İYİ Parti'nin adayı olması yönünde bir teklif gittiğini, bunu kabul etmediğini söyledi. Son durum nedir? İYİ Parti ile bir mutabakata varıldı mı? Ankara'dan İYİ Parti mi aday gösterecek?" şeklindeki soru üzerine Oğuz Kaan Salıcı, şöyle konuştu: "İki parti arasında yürüyen yerel seçimlerde iş birliği yapılmasına dönük çalışmalar var. Bunlar sır değil, kamuoyunun bildiği görüşmeler. Ama görüşmelerin içeriği ile ilgili siyasi partilerin takdir edersiniz ki sık sık açıklama yapmaları yürüyen görüşmelerin içeriğine zarar verme ihtimali taşıdığı için çok da doğru olmaz. Evet, dün Mansur Bey'le bir görüşme yapıldı ama bu görüşme teknik çerçevede bir görüşme değildi. Dolayısıyla görüşmenin içeriğine dair bizim herhangi bir şey söylememiz doğru olmaz. Ama diğer muhatabımız Sayın Yavaş bazı şeyler ifade ettiyse o onun görüşüdür, biz saygı duyarız ama biz içeriğe dair açıklama yapmanın yürümekte olan yola uzun vadede zarar vereceği kanaatindeyiz."

- "Genel başkanlar görüşüyorlar" Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener'in ne zaman görüşeceğine dair soruyu yanıtlayan Salıcı, "Sayın Genel Başkanlar arada bir görüşüyorlar, görüşmelerinde de büyük bir fayda var. Çünkü bu sürecin kolaylaştırıcısı olma ihtiyacına binaen bu görüşmeler yapılıyor. Ama şu anda planlanmış bir görüşme yok. Ama olabilir." dedi. Görüşmelerin ne zaman biteceğine yönelik bir soruya Salıcı, şu yanıtı verdi: "Bu tür görüşmelerin doğası gereği iniş çıkışlar olur. Görüşmelerde bazen tıkanmalar olur, 2 saat sonra başka görüşme yaparsınız o tıkanmanın aşıldığını görürsünüz. Bu tür şeyler olur bunlar bütün görüşmelerde olan şeylerdir. Siyasi partiler ortak bir noktada bir iş birliği ifade etmek istiyorlar. Buna bir tarih koymak, tarihi önümüze bir engel olarak görmek gibi bir anlam ifade edebilir ki biz bundan kaçınırız. Burada önemli olan şey, siyasi süreç başladı. Yerel seçim süreci devam ediyor, olabildiğince hızlı bir şekilde ama toplumun tüm kesimlerini tatmin edecek bir şekilde bunun sonuçlanmasını sağlamak."

\