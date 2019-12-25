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  3. CHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! İl il son anket sonuçları

CHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! İl il son anket sonuçları

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.12.2019 13:44 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partinin yaptırdığı son anketi kamuoyu ile paylaştı. Son ankete göre, 11 büyükşehirde CHP yüzde 35.1, AK Parti ise yüzde 32.4 oy oranına sahip. İşte anketin diğer sonuçları...

CHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! İl il son anket sonuçları

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Torun, CHP tarafından kazanılan 11 büyükşehirde, yüz yüze anket tekniği kullanılarak, yaptıkları araştırmayı bitirdiklerini söyledi.

İŞTE CHP'NİN MASASINDAKİ ANKETİN SONUÇLARI

Kürsü arkasına konulan ekrandan anket sonuçlarını gösteren Torun, "Gördüğünüz üzere 11 büyükşehir belediyemizde yaptırdığımız araştırmalarda AK Parti yüzde 32,4, CHP yüzde 35,1, MHP yüzde 10,0, HDP yüzde 9,9, İYİ Parti 9,4, ve diğer partiler yüzde 3,2 şeklinde yer alıyor. Buna yol açan en önemli faktör, CHP'nin aday tercihlerinin seçmende bulduğu karşılıktır. Adaylarımız toplumun her kesimiyle bağ kurabilen, farklılıklara kapılarını açık tutan isimlerden oluşmuştur. Bunun karşılığını da görüyoruz. Belediye başkanlarımız, seçmenlerimize güven veriyor. Seçmenler, başkanlarının sorunlarını çözeceğine inanıyor, performanslarını etkili buluyor" diye konuştu. Seyit Torun, CHP'li belediye başkanlarının tüm şehirlerde oylarını yükselttiğini de kaydetti.

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İL İL ANKET SONUÇLARI

Ankete göre, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun oyu yüzde 54.2 iken bugün yüzde 54.5’a yükselmiş. Ankara'da Mansur Yavaş'ın oyu da yüzde 50.9’den yüzde 54.9 çıkmış.

Ankete göre, diğer illerde seçimde alınan oy ve şu anki sonuçlar ise şöyle:

İzmir'de Tunç Soyer: %58.1’den, %62.1’e

Antalya'da Muhittin Böcek: %50.6’dan, %54.1’e

Adana'da Zeydan Karalar: %53.6’dan, %57.6’ya

Mersin'de Vahap Seçer: %45.1’den, %51.6’ya

Hatay'da Lütfü Savaş: %55.2’den, %56.8’e

Aydın’da Özlem Çerçioğlu: %53.9’dan, %55.4’e

Tekirdağ’da Kadir Albayrak: %51.2’den, %54.4’e

Muğla’da Osman Gürün: %36’dan %41.2’ye

Eskişehir’de Yılmaz Büyükerşen: %52.3’ten, %56.8’e yükseldi.

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