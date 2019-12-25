CHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! İl il son anket sonuçları

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Torun, CHP tarafından kazanılan 11 büyükşehirde, yüz yüze anket tekniği kullanılarak, yaptıkları araştırmayı bitirdiklerini söyledi.

İŞTE CHP'NİN MASASINDAKİ ANKETİN SONUÇLARI



Kürsü arkasına konulan ekrandan anket sonuçlarını gösteren Torun, "Gördüğünüz üzere 11 büyükşehir belediyemizde yaptırdığımız araştırmalarda AK Parti yüzde 32,4, CHP yüzde 35,1, MHP yüzde 10,0, HDP yüzde 9,9, İYİ Parti 9,4, ve diğer partiler yüzde 3,2 şeklinde yer alıyor. Buna yol açan en önemli faktör, CHP'nin aday tercihlerinin seçmende bulduğu karşılıktır. Adaylarımız toplumun her kesimiyle bağ kurabilen, farklılıklara kapılarını açık tutan isimlerden oluşmuştur. Bunun karşılığını da görüyoruz. Belediye başkanlarımız, seçmenlerimize güven veriyor. Seçmenler, başkanlarının sorunlarını çözeceğine inanıyor, performanslarını etkili buluyor" diye konuştu. Seyit Torun, CHP'li belediye başkanlarının tüm şehirlerde oylarını yükselttiğini de kaydetti.