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CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya koronavirüse yakalandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.08.2020 20:53 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya koronavirüse yakalandı

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, kentte katıldığı programlar sonra gittiği Ankara'da ateş şikayeti ile hastaneye başvurdu. koronavirüsten şüphelenen ve ailesi ile birlikte test yaptıran Milletvekili Kaya'nın testi pozitif çıktı.

'KALABALIKTAN UZAK DURUN' UYARISI

Eşi ve çocuklarının testi negatif çıkan Milletvekili Kaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşlara "Kalabalıktan uzak durun" uyarısında bulundu.

Milletvekili Kaya, "Trabzon'da katıldığım programlar sonrasında vücudumda biraz ateş ve ağrılar oluştu. Koronadan şüphelendik ve ailece test yaptırdık, benim testim pozitif çıktı. Çok şükür eşimin ve çocuklarımın negatif çıktı. Şimdi Ankara'dayım, evde tedavim devam ediyor. Çok şükür durumum iyi. Doktor tavsiyesiyle telefonlara bakamıyorum. Lütfen kusuruma bakmayın. Sizlerden ricam aman dikkatli olun, kalabalıklardan uzak durun" ifadelerini kullandı.

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