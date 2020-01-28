CHP ve HDP'nin deprem araştırma önergesi TBMM Genel Kurulu'nda reddedildi

Bir canın, bir yaralının çok önemli olduğunu belirten Minsolmaz, afet alanlarında çok ciddi çalışmalar yapıldığını anlattı.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahatttin Minsolmaz, afet ve depremlerin, siyasetin üzerinde bir konu olduğunu ifade etti.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, olası bir İstanbul depreminin, Elazığ depreminin binlerce kat etki yaratacağını belirterek, bunu önlemenin yolunun bilim insanlarına, Naci Görür'e kulak vermek olduğunu söyledi. Şeker, bilimden gidilmeyen yolun karanlık olduğunu dile getirdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, 1999 depreminden sonra "deprem vergisi" konulduğunu, alanların yaratıldığını anımsatarak, "İstanbul'da bu sayı 496'ydı. İktidarınızda, bu alanlar iştahınızı kabarttı, nasıl malı götürürüm, rant elde ederim gözüyle baktınız. Bunlardan sadece 77'si kaldı, 419'una AVM diktiniz." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "Biz önerge verdik diye reddediyorlarsa, araştırma önergesi versinler biz desteklemeye hazırız. Bu konu ciddi bir meseledir." dedi.

Bülent Turan, çok sayıda mevzuat değişikliği yapıldığını, kentsel dönüşüm başta olmak üzere çok önemli adımlar atıldığını anlattı.

Turan, Meclis'te çok sayıda komisyonun çalıştığını, şimdiye kadar birçok konuda ortak öneri verilerek araştırma komisyonları kurulduğunu, ihtiyaçsa tekrar adım atacaklarını belirtti. Turan, Türkiye'nin depremle karşı karşıya kaldığına yönelik bir gerçeğin bulunduğuna işaret etti.

AK PARTİ'Lİ TURAN REDDETME GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Bunun üzerine yeniden söz alan Bülent Turan, Genel Kurulda her gün 5 partinin, araştırma önergesi için söz alıp, talepte bulunduğunu, AK Parti olarak da Meclis'in gündemi olduğu için usulen reddettiklerini anlattı.

Turan, "İhtiyaçsa tartışır, karar veririz. 2010'da bütün partilerin ortak önergesiyle deprem komisyonu kuruldu, aylarca çalışıp, yüzlerce sayfadan oluşan önemli bir rapor koymuşlar. Raporu hükümet değerlendirmiş. Bir rapor zaten var. Mesele komisyonu kurma meselesi değil. Daha önce komisyonun kurulmasından kaynaklı yasal bir fayda var. Eğer buna rağmen ihtiyaçsa beraber değerlendiririz." dedi.

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, araştırma komisyonu kurulması konusunda bütün partilerden destek beklediklerini ifade etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, riskli olup acil yıkılması gereken 197 bin yapıdan 165 binin yıkımının gerçekleştirildiğini, önümüzdeki 5 yıl içinde 1,5 milyon yapının dönüştürülmesinin hedeflendiğini anlattı.