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CHP'den Salda Gölü açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.02.2019 15:57 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca: - "Çok zengin bir yaşamı içinde barındıran Uzungöl, AK Parti'nin 'beton politikaları' ile bugün ciddi bir yapılaşma ve nüfus baskısıyla beton ormanı haline geldi. Salda Gölü için de aynı plan devrede"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Çok zengin bir yaşamı içinde barındıran Uzungöl, AK Parti'nin 'beton politikaları' ile bugün ciddi bir yapılaşma ve nüfus baskısıyla beton ormanı haline geldi. Salda Gölü için de aynı plan devrede." ifadesini kullandı.

Karaca, yazılı açıklamasında, Salda Gölü'ne Millet Bahçesi yapılması kararına tepki gösterdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un "doğal yapıyı bozmayacağız" açıklamasının gerçeği yansıtmadığını iddia eden Karaca, "Çevre Koruma Bölgesi" ilan edilen yerlerin durumunun ortada olduğunu, Trabzon Çaykara'daki Uzungöl'ün bunların başında geldiğini belirtti.

Gülizar Biçer Karaca, açıklamasında şunları kaydetti:

"Çok zengin bir yaşamı içinde barındıran Uzungöl, AK Parti'nin 'beton politikaları' ile bugün ciddi bir yapılaşma ve nüfus baskısıyla beton ormanı haline geldi. Salda Gölü için de aynı plan devrede. AK Parti 31 Mart seçimlerine kadar çevrecilik oynayacak sonra buralarda yine en iyi bildiği işi yapacak, beton ve rantı egemen kılacak. Neden oldukları ekonomik kriz yüzünden oylarının düştüğünü gören AK Parti çevreciliğe sığındı. Oy kaybettiklerini görünce, dikey mimarinin en büyük temsilcisi olanlar bugün yatay mimari savunmaya, ülkemizin arazilerini parsel parsel ranta açanlar çevreye saygılı şehirler demeye başladılar. Bizim bu yalanlara karnımız tok, AK Parti’den tek ricamız giderken arkalarında bırakacakları enkaza Salda Gölü'nü de eklemesinler."

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca Salda Gölü

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