HABER

CHP'den YSK'ye çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 14:34 | Son Güncelleme

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener: - Demokrasinin daha fazla tahribatına yol açmadan, 'Kimsenin hakkını yemedik kimsenin hakkını yedirmeyiz' diyen Sayın Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının bir an önce verilmesini bir kez daha burada haykırıyoruz"

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, "Demokrasinin daha fazla tahribatına yol açmadan, 'Kimsenin hakkını yemedik kimsenin hakkını yedirmeyiz' diyen sayın Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının bir an önce verilmesini bir kez daha burada haykırıyoruz." dedi.

CHP'nin 81 il başkanlığı tarafından eş zamanlı düzenlenen basın açıklamaları kapsamında CHP Ankara İl Başkanlığı önünde bir konuşma yapan Güvener, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının bir an önce verilmesi gerektiğini belirtti.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) en kısa sürede karar vermesi gerektiğini vurgulayan Güvener, "YSK'nin görevi itirazları incelemek ve bir an önce karara bağlamaktır. İstanbul'da bu süreç devam ettirilmek istenmektedir. İstanbullu, iradesini sandığa yansıtmıştır ve Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul'un başkanı olarak seçilmiştir." diye konuştu.

YSK'nin yasalara ve daha önce benzer olaylar karşısında aldığı kararlara uymak zorunda olduğunu kaydeden Güvener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"YSK, seçimde kaybedenlerin, devletin gücünü kullanarak ürettikleri yasa dışı gerçekleri reddetmek zorundadır. YSK, demokrasi değil, seçimsiz bir Türkiye isteyen iktidar sahiplerine, dur demek zorundadır. YSK, hukukun üstünlüğü mü, yoksa iktidar sahiplerinin üstünlüğü mü, bunu demokrasiden yana kararlarıyla göstermek zorundadır. Özetle, iktidar sahiplerinin güçlerini kullanarak, demokrasiye karşı kurulan kumpası, YSK bozmak zorundadır. Bu YSK'nin tarihsel sorumluluğudur."

İstanbul, Küçükçekmece'de yapılan seçimlere dair itirazlara değinen Güvener, seçmen kütükleri yayınlandığı zaman CHP ve İYİ parti örgütlerinin "yığma seçmene" karşı itirazlarının bulunduğunu hatırlatarak, yanlış yazılan seçmenlerin seçmen kütüklerinden çıkartılmasını parti örgütlerinin sağladığını aktardı.

Fotoğrafçı küçük objeleri makro lens ile çekti! Bakın ortaya ne çıktı Fotoğrafçı küçük objeleri makro lens ile çekti! Bakın ortaya ne çıktı
Nizip'te, dolu ve selin neden olduğu zarar tespit ediliyorNizip'te, dolu ve selin neden olduğu zarar tespit ediliyor
İntikam için, Hatay'dan İzmir'e gelmişİntikam için, Hatay'dan İzmir'e gelmiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener Ekrem İmamoğlu Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası bir an önce verilmeli"

En Çok Okunan Haberler

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

Tüm gözler Ankara'da! Görüşme sona erdi

Tüm gözler Ankara'da! Görüşme sona erdi

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken yerel seçim açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken yerel seçim açıklaması

Elçin Sangu'nun İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Elçin Sangu'nun İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
"Kadın tutukluya kelepçeyle doğum yaptırıldığı" iddiasına yalanlama

"Kelepçeyle doğum yaptırıldığı" iddiasına yalanlama

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

Sahile giden şaşkına döndü! 10 günde değişti

Sahile giden şaşkına döndü! 10 günde değişti

Omzuna korkuluk demiri saplandı

Korkunç! Omzuna korkuluk demiri saplandı

Polis haftası kutlamalarında off-road ve drift şov

Polis kutlamalarında drift şov

Zap, Gara ve Avaşin-Basyan'a operasyon!

Zap, Gara ve Avaşin-Basyan'a operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.