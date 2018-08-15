HABER

CHP'li Bayır: Yerel seçimlerden sonra kurultay toplanır

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.08.2018 12:44 | Son Güncelleme

 CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, olağanüstü kurultay isteyen ve 12 Ağustos'ta Ankara'da toplanan muhalifler için 'İmza işi bitti artık' değerlendirmesinde bulundu.

CHP'li Bayır: Yerel seçimlerden sonra kurultay toplanır

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, olağanüstü kurultay isteyen ve 12 Ağustos'ta Ankara'da toplanan muhalifler için 'İmza işi bitti artık' değerlendirmesinde bulundu. Kurultayın yerel seçimlerin yakın olması nedeniyle yapılmadığını savunan Bayır, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük ihtimalle yerel seçimlerden sonra kurultayı toplayacağını düşündüğünü söyledi.
​CHP'de olağanüstü kurultay yapılmasını isteyen delegelerin topladıkları imzalar, genel merkez tarafından 'yeterli sayıya ulaşamadığı' gerekçesiyle kabul görmeyince, muhalifler bu kez de 12 Ağustos'ta Ankara'da toplandı. Parti içi muhalif kanadın hamlelerini değerlendiren CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, imza işinin artık bittiğini söyledi. Bu konuyu medyada, kamuoyunda tartışmayı doğru bulmadığını belirten Tacettin Bayır, yeterli sayıda imza toplanamadığını savundu. Buna rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlerden sonra kurultayı toplayacağını düşündüğünü dile getiren Bayır, "Genel Başkanın koltuğuna sıkı sıkı sarıldığını düşünmüyorum. Sadece yerel seçimlerin yakın olması ve baskın bir yerel seçim ile karşılaşacağımızı düşündüğü için kurultay yapılmadı. Ama aynı zamanda yeterli sayıda imza da toplanamamıştı" dedi.
'GÜVENOYU ALIRDI'
Yerel seçim tarihinin uzak olması halinde kurultayın toplanabileceğine işaret eden Bayır, "Yerel seçim tarihi yakın olmasaydı, imza toplanmasa bile, Sayın Kılıçdaroğlu kurultayı yapabilirdi. Çok da güzel bir güvenoyu alırdı. İmza verenlerin büyük bir bölümünün genel başkan ile problemlerinin olmadığını, genel merkez yönetiminden şikayetçi olduklarını düşünüyorum. Genel merkez de A takımında gerekli değişikliği yaptı. Bunun bir miktar rahatlattığını düşünüyorum. İmzacıların sayısının şu anda yarı yarıya düştüğünü söyleyebilirim" diye konuştu.
'ADAYLAR ÖNSEÇİMLE BELİRLENMELİ'
Yerel seçimler için de açıklamalarda bulunan Bayır, İzmir'de hem Büyükşehir Belediyesi'nin, hem de ilçe belediye başkan adaylarının ön seçimle belirlenmesi gerektiğini söyleyerek, sandık kurulmasından yana olduğunu açıkladı. CHP'li Bayır, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri için sandık kurulmasından yanayım. Sandık kuralım, ön seçim yapalım. Yüzde 50 kimin belediye başkanı adayı olmasına partililer karar versin. Yüzde 50 de sivil toplum örgütleri, sendikalar, iş dünyası. Yapılan her iki kamuoyu yoklaması sonucunda kiminle en fazla oyu alıyorsak, onunla yola çıkalım. Gerek parti örgütünün, gerekse sivil toplum örgütlerinin gönlünü böylece almış oluruz. Zaten onlar en iyi İzmir'e kimin hizmet edeceğini bilirler. Böylece ne genel başkan ve genel merkez yöneticileri zan altında kalmaz. 'Şunu mu aday gösterseydik, bunu mu aday gösterseydik. Şu gerekçeyle mi kaybettik' gibi şeyler ortadan kalkar. 2014 seçimlerinde 8 ilçeyi kaybettik. Hangi gerekçelerle? Biri diğerini istemedi, diğeri küstü başka partiden aday oldu. Birini genel merkez doğru göstermedi. Bu tip tartışmalar da bence biter" dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNER'Fil gibi oldun, şişko' sözüne 10 milyon lira tazminat istedi'Fil gibi oldun, şişko' sözüne 10 milyon lira tazminat istedi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 'yeni yaptırım' sorusuna yanıt: Böyle bir bilgi yokCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 'yeni yaptırım' sorusuna yanıt: Böyle bir bilgi yok
MHP'ye dönen Hayati Arkaz'dan ilk açıklamaMHP'ye dönen Hayati Arkaz'dan ilk açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a destek

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a destek

FOX TV hakkında darbe bildirisi iddiası!

FOX TV hakkında darbe bildirisi iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 'yeni yaptırım' sorusuna yanıt: Böyle bir bilgi yok

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 'yeni yaptırım' sorusuna yanıt: Böyle bir bilgi yok

MHP'ye dönen Hayati Arkaz'dan ilk açıklama

MHP'ye dönen Hayati Arkaz'dan ilk açıklama

Bekir Bozdağ: Ekonomik savaşı kazanacağız

Bekir Bozdağ: Ekonomik savaşı kazanacağız

Yerel seçimler ne zaman olacak? Yerel seçim tarihi erkene alınıp 4 Kasım'da mı yapılacak?

Yerel seçimler ne zaman olacak? Yerel seçim tarihi erkene alınıp 4 Kasım'da mı yapılacak?

İYİ Parti Kırıkkale kurucu İl Başkanı Mustafa Akyürek istifa etti

İYİ Parti Kırıkkale kurucu İl Başkanı Mustafa Akyürek istifa etti

İYİ Parti'de deprem! İstifalar peş peşe geliyor

İYİ Parti'de deprem! İstifalar peş peşe geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.