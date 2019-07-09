CHP'li Gök: O gece tek vücut olarak darbeye karşı pozisyon aldık

TBMM Başkanvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Levent Gök, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlattı. Darbe girişiminden bütün siyasilerin çıkarması gereken çok fazla ders olduğunu kaydeden Gök, "O gün birbirimize partiler arasında yaşanan, 'o amansız rekabetin' anlamsızlığı üzerinde durduk. O gece tek vücut olarak darbeye karşı bir pozisyon aldık" dedi.

TBMM Başkanvekili Levent Gök, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümü yaklaşırken, o gece yaşananları Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Darbe girişimi sırasında TBMM'de bombalanarak zarar gören yerleri inceleyen Gök, o gece yaşanan hareketlik üzerine partisinin genel başkan yardımcıları ile görüştüğünü, daha sonra ise genel merkezde bir araya geldiklerini söyledi. Genel Merkez binasında Cumhurbaşkanlığı Kulliyesi'ne doğru uçaklardan açılan ateşi gördüğünü kaydeden Gök, "Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı'yı arayarak bunun bir darbe olduğunu ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ateş edildiğini kendilerine bildirdim" dedi.