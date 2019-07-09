HABER

CHP'li Gök: O gece tek vücut olarak darbeye karşı pozisyon aldık

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.07.2019 12:20 | Son Güncelleme

TBMM Başkanvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Levent Gök, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlattı.

CHP'li Gök: O gece tek vücut olarak darbeye karşı pozisyon aldık

TBMM Başkanvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Levent Gök, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlattı. Darbe girişiminden bütün siyasilerin çıkarması gereken çok fazla ders olduğunu kaydeden Gök, "O gün birbirimize partiler arasında yaşanan, 'o amansız rekabetin' anlamsızlığı üzerinde durduk. O gece tek vücut olarak darbeye karşı bir pozisyon aldık" dedi.

TBMM Başkanvekili Levent Gök, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümü yaklaşırken, o gece yaşananları Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Darbe girişimi sırasında TBMM'de bombalanarak zarar gören yerleri inceleyen Gök, o gece yaşanan hareketlik üzerine partisinin genel başkan yardımcıları ile görüştüğünü, daha sonra ise genel merkezde bir araya geldiklerini söyledi. Genel Merkez binasında Cumhurbaşkanlığı Kulliyesi'ne doğru uçaklardan açılan ateşi gördüğünü kaydeden Gök, "Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı'yı arayarak bunun bir darbe olduğunu ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ateş edildiğini kendilerine bildirdim" dedi.

'GENEL BAŞKANIMIZ TALİMAT VERDİ'

Gök, daha sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile irtibata geçtiklerini kaydederek, şöyle konuştu: "Genel Başkanımız bize, Meclis'e giderek 'sahip çıkma' talimatı verdi. Yaklaşık 20 arkadaşımızla birlikte Meclis'e gittik. O dönem Meclis Başkanı İsmail Kahraman kürsüde oturuyordu. 40-50 civarında AK Partili milletvekili ve bir kısım MHP’li milletvekili vardı. Salonda toplandık. Hepimiz darbeye karşı konuşmalar yaptık. CHP adına ben konuştum. Seçilmiş hükümetin yanında olduğumuzu, sonuç ne olursa olsun demokrasiden yana tavır koyacağımızı ifade ettik. Hükümet adına o dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ konuştuğu sırada Meclis binası sallandı. Hepimiz anladık ki, üzerimize bir bomba atılmıştı. Ona rağmen hepimiz darbeye karşı sesimizi yükselttik. Bu sırada bombalar atılmaya devam etti. Can güvenliğimizin olmadığı kanaatine vardıktan sonra o dönem Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın tavsiyesiyle sığınağa inmeye karar verdik. Su yok, elektrik yok, su borularının, ısınma borularının geçtiği bodrum katında 200 kişi oraya sıkıştık. Gelişmeleri orada değerlendirmeye çalıştık. 6-7 bakan ve milletvekilleri oradaydı."

'AMANSIZ REKABETİN ANLAMSIZLIĞI'

Gök, 15 Temmuz gecesi tek vücut olarak darbeye karşı pozisyon aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Uygun olmayan koşullarda o gün birbirimize gerçekte partiler arasında, 'amansız rekabetin' anlamsızlığı üzerinde durduk. O gece tek vücut olarak darbeye karşı bir pozisyon aldık. FETÖ tehdidine karşı bir dik duruş sergilenmiştir. Darbeye karşı bildiriyi o sığınakta hazırladık. Ertesi günü ne olacağını bilmeden o sığınakta bekledik. Sabaha karşı darbenin önlendiğini öğrendik. Sabah dışarı çıktığımızda Meclisimizin bombalanmış yıkılan halini görmenin büyük bir ıstırabını, travmasını yaşadık. Saat 10.00 gibi ailemizle kucaklaşmak üzere Meclis'ten ayrıldık. Şu gördüğünüz bombalanan yerin üst katı o dönem benim grup başkanvekili odamdı. O etkiyi odamda görmenin büyük üzüntüsünü yaşadım. O bomba Genel Kurul'a isabet etseydi, o gece orada bulunan milletvekilleri hayatta olmayacaktı. Türkiye'de siyasetçilerin gerektiği zaman çok zor dönemlerde siyasi partilerin nasıl birleştiğinin göstergesidir 15 Temmuz."

Gök, 15 Temmuz gecesi siyasi partilerin büyük bir sınav verdiğini, hayatlarını ortaya koyarak, FETÖ'nun darbe girişimine karşı dik duruş sergilediğini kaydetti.

CHP'li Gök: O gece tek vücut olarak darbeye karşı pozisyon aldıkCHP'li Gök: O gece tek vücut olarak darbeye karşı pozisyon aldıkCHP'li Gök: O gece tek vücut olarak darbeye karşı pozisyon aldık

Gören telefonuna sarıldı! Temmuz ayında şaşırtan manzaraGören telefonuna sarıldı! Temmuz ayında şaşırtan manzara
Erdoğan, Arnavut mevkidaşıyla görüştüErdoğan, Arnavut mevkidaşıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ile görüştü
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Levent Gök

En Çok Okunan Haberler

Köy meydanında anne ve 14 yaşındaki oğluna kanlı infaz!

Köy meydanında anne ve 14 yaşındaki oğluna kanlı infaz!

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Resmen duyurdular: Para birimi değişiyor

Resmen duyurdular: Para birimi değişiyor

Bergüzar Korel milyonluk oldu! Böyle kutladı

Bergüzar Korel milyonluk oldu! Böyle kutladı

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

UAEA duyurdu! Dünyayı tedirgin eden gelişme

UAEA duyurdu! Dünyayı tedirgin eden gelişme

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Diğer Haberler
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bosna Hersek'te önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bosna Hersek'te önemli açıklamalar

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Meral Akşener'den Merkez Bankası eleştirisi

Meral Akşener'den Merkez Bankası eleştirisi

Binali Yıldırım'dan 'Seçimden sonra ilk işi Çankaya Köşkü'nden taşınmak olacak' haberlerine yanıt!

Binali Yıldırım'dan 'Seçimden sonra ilk işi Çankaya Köşkü'nden taşınmak olacak' haberlerine yanıt!

On Birinci Kalkınma Planı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu

On Birinci Kalkınma Planı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu

İBB Meclisi temmuz ayı toplantısında dikkat çeken mesajlar

İBB Meclisi temmuz ayı toplantısında dikkat çeken mesajlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.