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CHP'li Gökçel'den tarım politikasına eleştiri

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.12.2019 12:52 | Son Güncelleme

"Çiftçi borçları acilen yapılandırılmalı" - "Türkiye'deki çiftçilerin, yüzde 92'sinin borcu nedeniyle ipoteği var"

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, çiftçi borçlarının acilen yapılandırılması gerektiğini belirterek, "Türkiye'deki çiftçilerin, yüzde 92'sinin borcu nedeniyle ipoteği var." dedi.

Gökçel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, "Tarımın can çekiştiğini, çiftçi sayısının her sene düştüğünü" savundu.

Çiftçinin her gün icralık olduğunu, tarlasına, bahçesine, traktörüne ipotek konulduğunu öne süren Gökçel, AK Parti'nin tarım politikasının "sürdürülebilir olmaktan çıktığını" belirtti.

Çiftçinin girdi maliyetlerinin son iki yılda yüzde yüzden fazla arttığını ifade eden Gökçel, şunları söyledi:

"Çiftçi borçları, AKP döneminde tam 40 kat arttı. 2002'de çiftçilerimiz bankalara, Tarım Kredi Kooperatiflerine ve piyasaya toplamda 4 milyar lira borçluydu. Bu yılın Ekim ayı verilerine göre, bu borç 160 milyar lirayı bulmuş durumda. Türkiye'deki çiftçilerin, yüzde 92'sinin borcu nedeniyle ipoteği var. Çiftçi sayımız mı arttı da borç bu kadar arttı? Hayır. Tarım alanlarımız mı arttı? Hayır. Çiftçilerimiz, borcu borçla kapatmak için daha yüksek miktarda, daha yüksek faizle kredi çekmek zorunda kaldı. Bunlar olurken Ziraat Bankası batan yandaş firmalara ortak olmaya kalktı. Simit Sarayı'na verecek 500 milyon doları şak diye çıkaran banka, çiftçinin borcunu ertelemekten aciz. Kamu bankalarını, vatandaşın parasını, yandaşın batık şirketlerine değil, çiftçiye kullanın. Yandaşınız bugün var, yarın yok ama çiftçiler bu toprakları on bin yıldır alın teriyle suluyor, sulamaya da devam edecek."

Gökçel, "Çiftçi borçlarının acilen yapılandırılması gerekiyor." dedi.

Mersin'de sanayi bölgesinin yerine, "şehrin kalbine polipropilen fabrikası kurulacağını" belirten Gökçel, "Konteyner Limanı'nı 11. Kalkınma Planı'nda Mersin'den kaçırdınız. Sebebi bu zehir fabrikası mı? diye sordu.

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