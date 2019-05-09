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CHP’li Gürer: İhraç yaş sebze meyveler iade ediliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.05.2019 15:18 | Son Güncelleme

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'nin ihraç ettiği yaş sebze meyvelerin iadelerinin son aylarda artmaya başladığını, Rusya ve Ukrayna'ya ihraç edilen domates ile Rusya'ya ihraç edilen çileğin çeşitli nedenlerle geri gönderildiğini söyledi.

ANKARA, (DHA)- CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'nin ihraç ettiği yaş sebze meyvelerin iadelerinin son aylarda artmaya başladığını, Rusya ve Ukrayna'ya ihraç edilen domates ile Rusya'ya ihraç edilen çileğin çeşitli nedenlerle geri gönderildiğini söyledi.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yanında getirdiği ramazan gıda paketi, bir miktar çilek ve domates ile basın toplantısı düzenleyerek, ihraç edilen bazı sebze-meyvenin iade edildiğini söyledi. Gürer, Türkiye'nin ihraç ettiği yaş sebze meyvelerin iadelerinde son aylarda artış olduğunu, Rusya ve Ukrayna'ya ihraç edilen domates ile Rusya'ya ihraç edilen çileğin çeşitli nedenlerle geri gönderildiğini belirtti.
'DOMATES GÜVESİ HASTALIĞI TESPİT EDİLDİ'
Fethi Gürer, Rusya ve Ukrayna'da yapılan incelemelerde, Türkiye'den gönderilen ürünlerde 'domates güvesi' adlı bir hastalığın tespit edildiğini, bu hastalığın ise ithal ürünlerde görüldüğünü öne sürdü. Yurt dışından iade edilen sebze ve meyvelerin imha edilmesi gerektiğini söyleyen Gürer, şöyle dedi:
"Kendi insanımıza 7 liraya yedirdiğimiz domatesin ihraç edilip geri gelmesi kabul edilebilir bir şey değil. İadeler konusunda alınması gereken tedbirler var. Bizlere 'bu konuları konuşmayalım, zarar veriyor' diyorlar; ama çözüm üretmiyorsunuz, takibe almıyorsunuz, laboratuvar incelemelerini doğru yapmıyorsunuz ve ürünler iade ediliyor. Bunlar Türkiye'nin zarar hanesine yazılıyor. Çilek de 10 liranın üzerinde satışa sunuluyor. Son olarak Rusya'ya ihraç ettiğimiz 20 bin ton çilek de iade edildi. Ülkemizde Bakanlığa bağlı 23 ve özel sektör tarafından işletilen 38 gıda laboratuvarı var. Bunlara akredite bu şirketler. Buna rağmen nasıl oluyor da ürünler burada incelenirken bulunamayan iade gerektirecek unsurlar, ihraç ettiğimiz ülkede bulunuyor?"
'RAMAZAN PAKETİ YÜZDE YÜZ ARTTI'
Gürer, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verilerinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığını sordu. Kürsüde çay, salça, sıvı yağ, pirinç, bulgur, nohut, makarna, zeytin, un, toz şeker, reçel gibi ürünlerden oluşan ramazan gıda paketini gösteren Gürer, "Bu ramazan kolisinin fiyatı geçen sene 49,9 lirayken bu yıl 99,9 lira. Yüzde yüz artış. Bunun içinde peynir, ekmek, et ve sebze yok. Enflasyonu neye göre hesaplayacağız? Ramazan paketine yüzde yüze yakın artış olarak yansıdığı bir dönemde enflasyonun düştüğünü söylemek mümkün değil" diye konuştu.

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