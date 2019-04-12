CHP'li Öztrak: YSK'nın, görüşmeyi sürekli ertelemesi tedirginlik yaratıyor

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "YSK'nın, önüne gelen bu kumpas dosyaları ile görüşmeyi olağandışı bir biçimde sürekli olarak ertelemesi tedirginlik yaratıyor. YSK üzerinde iktidarın ciddi bir baskısı olduğu anlaşılmaktadır" dedi.

Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Fransa'nın 24 Nisan kararına değinen Öztrak, "Fransa 24 Nisan'ı sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan etti. Bu kabul edilebilir bir husus değildir. Bu tarihçilerin karar vermesi gereken bir şey. Fransa’daki hukuk camiasının da benim söylediğim şeyi paylaştığı bir durumda, Fransa Cumhurbaşkanı’nın hukuku bir kenara iterek böyle bir girişimde bulunmasını kınıyoruz" dedi.

'YETERLİ SAYIDA DELİL TOPLAYAMIYORSANIZ ÜRETİN'

Öztrak, 3 Nisan'da Dolmabahçe'de düğmesine basıldığını iddia ettiği seçimleri çalma operasyonunun devam ettiğini savundu. Öztrak, "İktidar partisinin Büyükçekmece'de seçimlerin iptal edilmesini istemesiyle başlayan kumpas, devletin mülkiye müfettişlerine toplatılan tutanaklarla ete kemiğe büründürülmeye çalışılıyor. Büyükçekmece’den gelen son haberlere göre 'toplayamıyorsanız yeterli sayıda delili, delil üretin' denmiş. Masa başında tutanak üreteceklermiş. Hedef, Büyükçekmece’de kesinleşmiş seçmen listelerini kullanarak İstanbul'da seçimi iptal ettirmek" dedi.

'NİKAHTAN SONRA YAPILAN İTİRAZ HUKUKSUZDUR'

YSK'nın tüm partilere ve vatandaşlara seçimden önce 'bu listelere itirazınız var mı?' diye sorduğunu belirten Öztrak, kimseden itiraz gelmeyince YSK’nın nikahı kıydığını ifade etti. İktidarın kesinleşmiş seçmen listeleri üzerinden İstanbul’da yeni bir itiraza hazırlandığını ifade eden Öztrak, "Burada da devlet memurları kullanılıyormuş. Artık itirazlar yasal değil. Nikahtan sonra yapılan itirazlar oyunbozanlıktır, mızıkçılıktır. YSK’nın seçim takvimine göre süreç 1 Ocak'ta başladı, 31 Mart'ta bitti. İktidarın memurlarının, kumpas dosyasına koydukları usulsüzlükleri, 3 ayda tespit edememişken 5-6 günde bunları nasıl tespit ettiği önemli bir husustur. Birilerinin seçimi çalmak için önceden döşediği mayınlar o gün elde kalınca bugün kumpas malzemesi olarak kullanılmak istenmektedir. Unutulmasın, seçimlerde hileyi elinde güç olanlar yapar. Nikahtan önce yapılmayan itirazın nikahtan sonra yapılması hukuksuzluktur" diye konuştu.

'YSK'NIN GÖRÜŞMEYİ ERTELEMESİ TEDİRGİN EDİYOR'

Öztrak, YSK’nın geçmiş kararlarının örnek teşkil ettiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"YSK’nın 2014 yılında aldığı Iğdır kararı tam da bunu söylemektedir. 'Kesinleşmiş seçmen listelerindeki yolsuzluklara dayanarak seçimin iptali istenemez' denmektedir. YSK'nın, önüne gelen bu kumpas dosyaları ile görüşmeyi olağandışı bir biçimde sürekli olarak ertelemesi tedirginlik yaratıyor. YSK üzerinde iktidarın ciddi bir baskısı olduğu anlaşılmaktadır. İktidarın sandal kayığı olan yandaş gazetelerde YSK üyelerinin resimleri boy boy teşhir edilmiştir. Ben bu medyayı uyarıyorum; en son bu iş yapıldığında Danıştay'da kan döküldü. Bu yayınlarla kimler hedef tahtasına konulmak istenmektedir? Biz bu tehditlerin şerefli Türk yargıçlarını korkutmayacağına inanmak istiyoruz. İktidarın kağıt ürettirip sandıktan çıkan sonucu itibarsızlaştırarak İstanbul'da kaybettiği seçimleri masa başında kazandırma operasyonuna hiçbir şekilde izin verilmemelidir."

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