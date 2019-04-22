CHP'li Torun'dan 23 Nisan mesajı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "CHP toplumun bütün kesimlerini kucaklayan, ülkede huzurun ve refahın teminatıdır. Milli egemenliğimiz ve milletin iradesi her şeyin üzerindedir. CHP asla hukukun ve demokrasinin çiğnenmesine izin vermeyecektir." ifadelerini kullandı.

Torun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türk özgürlük ve milli egemenlik mücadelesinin mazlum milletlere örnek olduğunu belirten Torun, 23 Nisan 1920'nin, milletin egemenliğini eline aldığı, hep birlikte tutsaklık zincirlerini kırdığı, özgür iradesi ile tarihini yeniden yazmaya başladığı bir gün olduğunu olduğunu vurguladı.

"Güncel sorunlarımızı bu ruhla çözeceğiz, zorluklarımızın üzerinden yine bu anlayışla geleceğiz." ifadelerini kullanan Torun, şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirasının bizlere yüklediği sorumlulukla Türkiye Büyük Millet Meclisinin temsil ettiği milli egemenliğe, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve Cumhuriyete her zaman sahip çıkacağız. CHP, tarihsel ve güncel sorumluluklarının, görevlerinin bilincindedir. Milli egemenlik ve millet iradesi devredilemez. 23 Nisan, milletin özgür ve bağımsız yaşayacağının müjdecisidir. 23 Nisan birlik ve bütünlüğümüzün teminatı, çocuklarımızın geleceğinin güvencesidir. CHP toplumun bütün kesimlerini kucaklayan, ülkede huzurun ve refahın teminatıdır. Milli egemenliğimiz ve milletin iradesi her şeyin üzerindedir. CHP asla hukukun ve demokrasinin çiğnenmesine izin vermeyecektir. Ülkemizi kargaşaya sürüklemek isteyen tüm karanlık güçlere karşı koyacaktır."

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere TBMM'yi kuran tüm kahramanları şükranla anıp, şehitlere rahmet dileyen Torun, bütün milletin ve özellikle çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

