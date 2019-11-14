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CHP’lilere beraat kararı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.11.2019 23:29 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 2016 yılında, Ankara Tren Garı’ndaki patlama sonrası yaptıkları “teröre lanet” konulu basın açıklamasının ardından haklarında geçtiğimiz Temmuz ayında “Gösteri ve Toplantı Yürüyüşleri” kanunu kapsamında dava açılan, aralarında eski CHP Lüleburgaz ilçe başkanı Özgür Kaya’nın da bulunduğu 10 CHP’li yargılandığı davada beraat etti.Lüleburgaz’da 2016’nın Mart ayında Kongre Meydanı’nda Ankara Garı’ndaki patlamayla ilgili basın açıklaması yapan 10 CHP’linin “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerine Muhalefet” suçlamasıyla Lüleburgaz 1.

CHP’lilere beraat kararı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 2016 yılında, Ankara Tren Garı’ndaki patlama sonrası yaptıkları “teröre lanet” konulu basın açıklamasının ardından haklarında geçtiğimiz Temmuz ayında “Gösteri ve Toplantı Yürüyüşleri” kanunu kapsamında dava açılan, aralarında eski CHP Lüleburgaz ilçe başkanı Özgür Kaya’nın da bulunduğu 10 CHP’li yargılandığı davada beraat etti.
Lüleburgaz’da 2016’nın Mart ayında Kongre Meydanı’nda Ankara Garı’ndaki patlamayla ilgili basın açıklaması yapan 10 CHP’linin “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerine Muhalefet” suçlamasıyla Lüleburgaz 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki yargılanması bugün başladı. Yargılamada aralarında eski ilçe başkanı Özgür Kaya ile dönemin ilçe başkan yardımcısı Bülent Metin’in de bulunduğu 10 kişinin tek tek savunması alındı. Sanıklar teröre karşı Türk bayrağıyla basın açıklaması yaptıklarını ve yürüyüş yapmadıklarını söyledi. Öte yandan sanıkların avukatlığını 18 avukat üstlenirken, mahkemede savunma yapan Avukat Emrah Arslan, 10 kişinin beraatini istedi. Kararı açıklayan hakim, sanıkların suç işlemediği yönünde görüş bildirerek, sanıkların beraatine karar verdi. Beraat kararı sonrası CHP’liler adına avukat Emrah Arslan Lüleburgaz Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında CHP Kırklareli milletvekilleri Turabi Kayan ile Vecdi Gündoğdu da hazır bulundu.

“Basın açıklaması bir haktır”
Arslan konuşmasının devamında şöyle konuştu:
“Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununda çok net olarak ifade özgürlükleri vardır. Önceden herhangi bir bildirim yapılmaksızın gösteri, yürüyüş ve basın açıklamasının bir hak olduğu evrensel hukuk normlarıyla belirtilmiştir. Bu açılan davanın hem evrensel hukuk normlarına hem anayasaya hem de ilgili ceza kanununa aykırı olduğunu soruşturma aşamasında defalarca beyan etmiştik. Ancak arkadaşlarımızı mahkemeye getirmek zorunda kaldık. Sayın savcılarımız böyle uygun görmüş. Ancak bu memlekette gerçekten evrensel hukuk normlarına ve adalete inanan hakimlerin olduğunu hep beraber görüyoruz. Bugün de yaşadık. Sayın mahkeme de ilk celsede tüm deliller ve savunmalarımız doğrultusunda arkadaşlarımız hakkında ayrı ayrı beraat kararı vermiştir. Hepimize hayırlı olsun.”

CHP’lilere beraat kararı

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