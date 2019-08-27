HABER

CHP'lilere yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 18:01 | Son Güncelleme

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, dün, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve partililerin de bulunduğu toplantıda İlçe Başkanı Ali Aslan'a tabanca ile ateş eden Cihangir S., polis ekiplerince yakalandı.

CHP'lilere yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli tutuklandı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, dün, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve partililerin de bulunduğu toplantıda İlçe Başkanı Ali Aslan'a tabanca ile ateş eden Cihangir S., polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Cihangir S. mahkemece tutuklandı.
Olay, dün sabah saatlerinde, Atatürk Meydanı'nda meydana geldi. CHP'li Ağbaba, partisinin ilçe teşkilatı ile ilçe binasında divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşma yapan CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan kürsüdeyken ayağa kalkan parti üyesi Cihangir S., belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı. Veli Ağbaba'nın tabancayı elinden aldığı Cihangir S., olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Şüpheliyi yakalamak için kent genelinde ve ilçede geniş çaplı operasyon başlatan polis ekipleri Cihangir S.'yi, saklandığı eve düzenlediği operasyon ile gözaltına aldı. Akçadağ Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu yapıldıktan sonra adliyeye sevk edilen Cihangir S., çıkardığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

CHP'lilere yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli tutuklandıCHP'lilere yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli tutuklandıCHP'lilere yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli tutuklandı

Tatil cennetinde korkutan anlar! Kameraya böyle yakalandı Tatil cennetinde korkutan anlar! Kameraya böyle yakalandı
Bursa'da borç- alacak kavgası: 1 ölü, 4 yaralı (3)Bursa'da borç- alacak kavgası: 1 ölü, 4 yaralı (3)
Antalya’da uyuşturucu operasyonuAntalya’da uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

'Güvenli bölge kurup Suriyelileri yerleştireceğiz'

'Güvenli bölge kurup Suriyelileri yerleştireceğiz'

Milyonlarca memurun beklediği zam haberi

Milyonlarca memurun beklediği zam haberi

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı

FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun'da 16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı

Korkunç olay! Anne darp edildi, kızı kaçırıldı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.