CHP'nin 95. kuruluş yıl dönümü

Törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Muharrem İnce, insanların, kentlerin, ülkelerin dönüm noktaları bulunduğunu, 9 Eylül'ün de Türkiye ve İzmir'in bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bağımsız ve özgür bir Türkiye'yi İzmir'den tüm dünyaya haykırdığını ifade eden Değirmenci, İzmir'in içeriden ve dışarıdan gelen tehditlere karşı başkaldıran ilk şehir olduğunu kaydetti.

Bugün iki gururu birden yaşadıklarını belirten Değirmenci, 9 Eylül'ün hem İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun hem de CHP'nin kuruluşunun yıl dönümü olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bazı İzmir milletvekilleri ve CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin de katıldığı törende CHP İl Sekreteri Birgül Değirmenci konuşma yaptı.

İZMİR (AA) - CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, yerel seçimlerde partisinin bir oy fazla alması için var gücüyle çalışacağını belirtti.

Bu ülkeyi yoktan var edenlere minnet sunduklarını dile getiren İnce, "Hepimiz biliyoruz ki bu cumhuriyeti kuranlar, Anadolu'nun ortasındaki köylü devletinden modern bir cumhuriyet yarattılar. Köylü çocuklarına keman çalmasını öğrettiler. Bu ülkenin kurtuluşu da İzmirlileri çoğaltmak olmalıdır. Türkiye, İzmir'e benzediği anda bizim de kurtuluşumuz olacak zaten." diye konuştu.

İnce, Ankara'daki kuruluş yıl dönümü etkinlikleri yerine neden İzmir'de olmayı tercih ettiğinin sorulması üzerine ise "Böyle bir davet geldiği için burada oldum. İzmir de bizim Ankara da. Ankara'da 16 sene oldum zaten. Bırakın da bir kere de İzmir'de olayım." ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlere ilişkin soru üzerine ise İnce, "Ben gençlik kolu başkanıyım, ilçe sekreteriyim, il başkanıyım, parti meclisi üyesiyim, grup başkanvekiliyim, milletvekiliyim. Kırk senem bu partide geçti. Önümüzdeki yerel seçimlerde partimin bir oy fazla alması için var gücümle çalışacağım, uğraşacağım. Bir oy fazla almak için ne gerekiyorsa onu yapacağım." dedi.

İnce'nin bu sözleri sonrası "Günaydın, günaydın cumhurbaşkanım" sözlerini sarfeden bir kişi, alandaki partililer tarafından uzaklaştırıldı.

