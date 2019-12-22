CHP’nin acı günü! Hüseyin Karadeli hayatını kaybetti

Dün Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçe kongrelerine katılan CHP İl Saymanı ve İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Karadeli, akşam saatlerinde fenalaştı.

Özel bir hastaneye kaldırılan Karadeli’nin kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Karadeli, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah hayatını kaybetti.

Hüseyin Karadeli’nin cenazesi, öğle namazı sonrası Korkuteli Uzunoluk Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Uzunoluk Mezarlığı’na defnedildi.

Kaynak: İHA

