MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Chrissy Teigen yeni doğan bebeğiyle küvette! Sarkan göğüsleri ve çatlakları konusunda bakın ne dedi

Chrissy Teigen yeni doğan bebeğiyle küvette! Sarkan göğüsleri ve çatlakları konusunda bakın ne dedi

17.04.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce düşük yaparak zor günler geçiren Chrissy Teigen 3. çocuğunu kucağına aldı. Yeni doğan bebeğiyle küvette banyo yaptığı anları paylaşan ünlü isim sarkan göğüsleri ve çatlakları konusunda oldukça özgüvenliydi.

Chrissy Teigen yeni doğan bebeğiyle küvette! Sarkan göğüsleri ve çatlakları konusunda bakın ne dedi

Yaklaşık iki sene önce düşük yapan ABD’li model Chrissy Teigen, üçüncü kez anne olmanın heyecanını yaşıyor. Ünlü isim üç aylık kızı Esti Maxine ile bir küvette banyo yaptığı anları cesur şekilde paylaştı.

Chrissy Teigen paylaşıma "Bir şekilde sarkan bir meme ve ömür boyu koyu mor yaralar, ama sen bunların hiçbirini dert edemeyecek kadar mükemmelsin!" notunu düştü.

fgfhf

Teigen, vücuduyla ilgili olumlu sözlerinden ötürü, "Gerçek fotoğrafları yayınlayacak kadar cesur olduğun için teşekkür ederim" yorumları aldı.

Başka bir kullanıcı ise, "Değişen bedenlerimiz bize yarattığımız hayatı hatırlatıyor. Bize sahip olduğumuz her şeyi hatırlatıyor" dedi.

Yeni doğum yapan oyuncunun vücudunu her haliyle kucaklamasına ve kendiyle barışık olmasına beğnni yağdı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzünü görenler şoke oldu! "Eski halin daha güzeldi"Yüzünü görenler şoke oldu! "Eski halin daha güzeldi"
Hasan Can Kaya konuğunun derin dekoltesini görünce dayanamadıHasan Can Kaya konuğunun derin dekoltesini görünce dayanamadı
Yeni Aşk-ı Memnu'dan ilk kare geldi! Bihter'i paylaştıYeni Aşk-ı Memnu'dan ilk kare geldi! Bihter'i paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Chrissy Teigen Model çocuğun

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'a ilk maçında tepki! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Arda Turan'a ilk maçında tepki! Kimse bu kadarını beklemiyordu

SGK’lılar dikkat! EYT’yi kaçırana 3600 prim günü ile kısmi emeklilik

SGK’lılar dikkat! EYT’yi kaçırana 3600 prim günü ile kısmi emeklilik

Vatandaşlar konut yerine oraya yöneldi! Satışlar patladı, tarihi rekor

Vatandaşlar konut yerine oraya yöneldi! Satışlar patladı, tarihi rekor

Zarar büyük! Ekip para alamayacak

Zarar büyük! Ekip para alamayacak

Korkunç plan! Pusu kurup baltayla saldırdı, defalarca kafasına vurdu

Korkunç plan! Pusu kurup baltayla saldırdı, defalarca kafasına vurdu

Ekranda isyan edip istifa etmişti! Sahnede ağlayınca Akşener dayanamadı

Ekranda isyan edip istifa etmişti! Sahnede ağlayınca Akşener dayanamadı

İlginizi Çekebilir

Köpek balığının saldırısı saniye saniye kamerada! Arkasından yaklaşıp...

Köpek balığının saldırısı saniye saniye kamerada! Arkasından yaklaşıp...

Güzellik kraliçesi sokakta yumruk yumruğa kavga etti! Cezası ağır oldu

Güzellik kraliçesi sokakta yumruk yumruğa kavga etti! Cezası ağır oldu

Adidas Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı indirime girdi!

Adidas Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı indirime girdi!

Sokaklar yangın yerine döndü! Emeklilik reformunun onaylanmasıyla...

Sokaklar yangın yerine döndü! Emeklilik reformunun onaylanmasıyla...

Penis boyu hakkındaki söylentilere cevap verdi! Boyutunu açıkladı

Penis boyu hakkındaki söylentilere cevap verdi! Boyutunu açıkladı

Robot süpürgelere zam yolda! Fiyatların artmasını beklemeyin, kullanışlı modelleri sizin için seçtik

Robot süpürgelere zam yolda! Fiyatların artmasını beklemeyin, kullanışlı modelleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.