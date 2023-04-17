Chrissy Teigen yeni doğan bebeğiyle küvette! Sarkan göğüsleri ve çatlakları konusunda bakın ne dedi

Yaklaşık iki sene önce düşük yapan ABD’li model Chrissy Teigen, üçüncü kez anne olmanın heyecanını yaşıyor. Ünlü isim üç aylık kızı Esti Maxine ile bir küvette banyo yaptığı anları cesur şekilde paylaştı.

Chrissy Teigen paylaşıma "Bir şekilde sarkan bir meme ve ömür boyu koyu mor yaralar, ama sen bunların hiçbirini dert edemeyecek kadar mükemmelsin!" notunu düştü.

Teigen, vücuduyla ilgili olumlu sözlerinden ötürü, "Gerçek fotoğrafları yayınlayacak kadar cesur olduğun için teşekkür ederim" yorumları aldı.

Başka bir kullanıcı ise, "Değişen bedenlerimiz bize yarattığımız hayatı hatırlatıyor. Bize sahip olduğumuz her şeyi hatırlatıyor" dedi.

Yeni doğum yapan oyuncunun vücudunu her haliyle kucaklamasına ve kendiyle barışık olmasına beğnni yağdı.



