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Chrome OS yeniden tasarlanıyor

11.03.2021 09:36 | Son Güncelleme:
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Chrome OS yeniden tasarlanıyor

Google, Chrome OS‘un 10. doğum gününü kutlamak için bugün yeni bir araç seti duyurdu. Chrome OS ayrıca yeniden tasarlanıyor. Kopyaladığınız son beş şeyi hatırlayan yeni bir pano ekleniyor. 

Chrome OS 10. doğum günü için birçok kullanışlı yeni araca sahip olacak. Bunlardan biri ise Phone Hub. Özellik telefonunuzun mesajlarına, kontrollerine erişmenizi ve durumunu görmenizi sağlayan küçük bir pano. Chromebook’unuzu, Android cihazınızı kaybettiğinizde çaldırmak için kullanmanın yanı sıra, tek tıklamayla tethering özelliğini etkinleştirebilir ve telefonunuzdaki son Chrome sekmelerini görebilirsiniz. Dizüstü bilgisayardan metin gönderip almaya devam edebilirsiniz.

İŞTE DİĞER CHROME OS ÖZELLİKLERİ

İki yeni özellik, Android ve Chrome OS cihazlarına sahip olanlar için hayatı biraz daha kolaylaştırıyor. Öncelikle, WiFi senkronizasyonu, şifreleri yeniden girme zorunluluğundan sizi kurtarıyor. Telefonunuzda veya diğer kullandığınız güvenilir ağlara otomatik olarak bağlanmanıza izin veriyor. Önümüzdeki aylarda, Yakındaki Paylaşım isimli özellik Chromebook’unuz ile diğer ChromeOS veya Android cihazlar arasında dosya paylaşımını etkinleştirecek. Google ayrıca Chrome OS’deki ekran yakalama aracını güçlendirerek Hızlı Ayarlar panelinden erişimi kolaylaştırıyor. Ayrıca, ekranınızda tam olarak ne kopyalamak istediğinizi ana hatlarıyla belirleyebilir ve tümü panonuza kaydedilecek olan ekran kaydı videoları oluşturabilirsiniz.

Yeniden tasarımın bir parçası olarak Google, daha kolay erişim için medya denetimlerini doğrudan Hızlı Ayarlar paneline entegre ediyor. Son olarak artık, dizüstü bilgisayarınız yeniden başlatıldığında, pencereleriniz geri yüklenecek. Böylece iş akışınızı yeniden hızlı bir şekilde bulabileceksiniz.

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