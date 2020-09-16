CIA’den dikkat testi: İki fotoğraf arasında farkı bulun!

Dünyanın dört bir yanından güvenlikle ilgili bilgi toplayan ve analiz eden ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’na (CIA), yalnızca keskin zekalı insanlar alınıyor.

CIA, bir fotoğraf paylaşarak keskin bir göze ve detaycılığa sahip olduğunu düşünen insanların kendisini test etmesini sağladı.

Bazıları testi bir dakikadan daha kısa sürede çözdüğünü iddia etti.

CIA, resmi Twitter hesabından aynı açıdan çekilmiş iki fotoğraf paylaşarak aradaki 10 küçük farkı bulmalarını istedi. Ancak bazı kullanıcılar, soruda bir hile olduğunu fark etti.

CIA tarafından paylaşılan Tweette “Gözlem becerilerinizi test edin. Aşağıdaki fotoğraflarda yer alan 10 farkı görebiliyor musunuz? Eğer hepsini bulduysanız, yarın tekrar kontrol edin” yazıyor.

Fotoğraftaki küçük farkları yalnızca birkaç kişi bulabildi.



Pek çok insan 10 farkın tamamını bulamadı. Twitter kullanıcıları ağırlıklı olarak sırt çantası takmayan adam, demir parmaklık, çiçeklerin renkleri, arabanın renhgi giibi belirgin farkları görebilse de, bir fotoğrafta yanarken diğerinde sönük olan ampul gibi küçük detaylar ilk bakışta fark edilemedi.