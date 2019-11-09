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Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin modern telesiyeji sezona hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 12:40 | Son Güncelleme

Sarıçam Ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle Türkiye'nin kış turizminde parlayan yıldızı haline gelen Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi, modern telesiyeji ile sezona iddialı hazırlanıyor - Yüklenici firma yetkilisi Özer Ayık: - "Tüm kayakseverler bu kış buraya geldiğinde son derece konforlu bir şekilde bu mekanik tesislerden istifade edebilecekler"

Sarıçam Ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle Türkiye'nin kış turizminde parlayan yıldızı haline gelen Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi, modern telesiyeji ile sezona iddialı hazırlanıyor.

Zirvesi 2 bin 634 metre yüksekliğindeki, uzun kayak pistleri ve Türkiye'de ilk defa yapılan konforlu ve 6 kişilik koltuklarıyla saatte 3 bin kişi taşıma kapasitesine sahip, yaklaşık 42 milyona mal olan yeni telesiyejin yapımı tamamlandı.

Yüklenici firma yetkilisi Özer Ayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon öncesi son kontrollerin ardından test çalışmalarının yapıldığını söyledi.

Ayık, kış ve yaz turizmi açısından modern bir tesisin hayata geçmesinin bölge ve ülke adına çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Bin 850 metre hat uzunluğu olan, saatte 3 bin kişi taşıma kapasitesine sahip, 6 kişinin yan yana oturabildiği bir tesis. Ön kısmı camlı olduğu için her tarafı seyredebiliyorsunuz. Herhangi olumsuz hava şartlarından rüzgardan, kar yağışından etkilenmiyorsunuz. En son teknoloji ile yapılmış modern bir telesiyejle güvenli bir şekilde gidiyorsunuz." diye konuştu.

- "Türkiye'de ilk ve tek telesiyej"

Bu tür modern tesislerin sayılarının artması gerektiğini dile getiren Ayık, "İnşallah böyle güzel tesislerin sayısı artar, Türkiye'de ilk ve tek yapılan bu tesis Sarıkamış'a nasip oldu. Tüm kayakseverler bu kış buraya geldiğinde son derece konforlu bir şekilde bu mekanik tesislerden istifade edebilecekler. Sarıkamış son teknoloji ile donatılmış güzel bir tesise kavuştu." ifadesini kullandı.

Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin Genel Müdürü Mehmet Saraçoğlu da bu sene yapılan 6 kişilik yeni telesiyej sisteminin ilk defa Sarıkamış'ta devreye gireceğini hatırlatarak, "Yerli ve yabancı pazarda herkes bu sistemi sıkı bir şekilde takip ediyor. Rezervasyonlarımıza iyi bir katkısı var. Yılbaşı ve sömestirde yoğunluğumuz iyi derecede. Herkesi bol karlı iyi bir sezonla Sarıkamış'a bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Kayak merkezinde son yapılan telesiyejle birlikte 5 telesiyej, toplam uzunlukları 33 kilometreyi bulan 10 slalom pisti hizmet veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cıbıltepe Kayak Merkezi kayak Sarıkamış

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