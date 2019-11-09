Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin modern telesiyeji sezona hazır

Sarıçam Ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle Türkiye'nin kış turizminde parlayan yıldızı haline gelen Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi, modern telesiyeji ile sezona iddialı hazırlanıyor.

Zirvesi 2 bin 634 metre yüksekliğindeki, uzun kayak pistleri ve Türkiye'de ilk defa yapılan konforlu ve 6 kişilik koltuklarıyla saatte 3 bin kişi taşıma kapasitesine sahip, yaklaşık 42 milyona mal olan yeni telesiyejin yapımı tamamlandı.

Yüklenici firma yetkilisi Özer Ayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon öncesi son kontrollerin ardından test çalışmalarının yapıldığını söyledi.

Ayık, kış ve yaz turizmi açısından modern bir tesisin hayata geçmesinin bölge ve ülke adına çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Bin 850 metre hat uzunluğu olan, saatte 3 bin kişi taşıma kapasitesine sahip, 6 kişinin yan yana oturabildiği bir tesis. Ön kısmı camlı olduğu için her tarafı seyredebiliyorsunuz. Herhangi olumsuz hava şartlarından rüzgardan, kar yağışından etkilenmiyorsunuz. En son teknoloji ile yapılmış modern bir telesiyejle güvenli bir şekilde gidiyorsunuz." diye konuştu.