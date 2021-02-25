Çiçek bakımında dikkat etmeniz gerekenler! Sardunyayı Mart ayında, menekşeyi ise...

Çiçek ekerken en önemli konu saksı ve toprak uygunluğudur. Eğer çiçeğin bulunduğu saksı değiştirilecekse, bulunduğu saksıdan mutlaka küçük olmaması lazımdır. İç mekan ve dış mekan bitki türlerine göre toprak değişimi yapılması lazımdır. Kullanılacak bitki iç mekandaysa, gübre kullanılmamasını özellikle de koyun gübresi türlerini tercih etmemek gerekir. Bitki dikimi yaptıktan sonra, azot, fosfor ya da potasyum gibi gübreleri tercih ederek kuvvetlendirme amaçlı kullanabiliriz. Bitkinin bulunduğu saksı büyütülmek istenirse, içinde bulunmuş olduğu saksıdan bir boy büyük saksı seçimi yapılarak ekim işleminin tamamlanması gerekir. Cılız bir bitki ekimi gerçekleştirilecekse, seçimin mutlaka küçük saksıdan kullanılması, bitki büyüdükçe kademe kademe saksı büyüklüğünün değişmesi lazımdır. Bitkinin ekim işlemini yaptıktan sonra, belli aralıklarla suyunu verip, ilave olarak da vitaminler kullanıp kök ve gövdeyi daha fazla güçlendirebiliriz. ÇİÇEK TOHUMU NASIL EKİLİR? Çiçek tohumu ekerken dikkat edilecek en önemli nokta, tohumların çok yüzeyde kalmamasıdır.

Tohumlar yüzeyde kaldığı takdirde, dikilen tohum dış mekandaysa kuşların ya da çeşitli böceklerin yem olarak kullanmasına neden olabilir. Fazla derinde ekildiği takdirde de, çok su verildiği zamanlarda tohumların çürümesine neden olur. Tohum her zaman orta derinlikte ekilmelidir. Seçilen toprak, yeni yeşermeye başlayacak tohum için çok önemlidir. Eğer imkan varsa balkonda kapalı sera etkisi yaratılabilir. Çünkü sera ve nemin etkisiyle, ekilen tohumların çimlenme süreleri daha kısa bir zamanda olur. Nemin etkisiyle çimlenme daha verimli bir hal alır. Tohumu ektikten sonra sulama ikinci en önemli dikkat edilmesi gereken husustur. Ekilen tohumlarda filizlenme çok küçük olduğu için, tohumun ihtiyacı olduğu kadar su verilmelidir. Sulama yapılacağı zamanlar, hortumla değil de daha geniş ağızlı süzgeçler yardımıyla yapılırsa, tohumlanma daha iyi olur. ÇİÇEK NE ZAMAN EKİLMELİDİR? Mevsimlik fideler, kışın ekilen hercai menekşe, kasımpatı gibi bitkilerin Eylül - Ekim ayı gibi ekim işlemlerine başlanabilir. Seçilecek bitkiler sardunya, cam güzeli gibi bahar bitkileri ise, Mart - Nisan ayı gibi ekilmeye başlanır.

Kendimizin üreteceği bitkilerse, tohum ya da çelik yoluyla üretilecekse, tohumlanmalara Şubat sonu gibi başlanabilir. Ekilecek tohumlar mutlaka kapalı bir ortamda olmalıdır. Nisan - Mayıs aylarında bahçemizin renkli olmasını istiyorsak, tohumların soğuğa ve diğer dış etkenlere maruz kalmaması lazımdır. Bitkiyi bulunduğu konumdan daha büyük bir saksıya alma işlemi gerçekleştirilecekse, Mart en ideal zamandır. Çünkü baharın gelmesiyle bitki filizlenme dönemine geçer. Mart gibi bu işlemler halledilirse daha iyi olur. SAKSI ÇİÇEKLERİ İÇİN UYGUN YER NASIL OLMALIDIR? Saksı çiçekleri için mutlaka bitkinin ihtiyacına göre yer konumlandırmasının yapılması lazımdır. Bu bitkileri de gölge, güneş, yarı gölge olarak sınıflandırmak mümkündür. Gölgeyi seven bitkiler aşırı güneşe maruz kalmamalıdır. Güneşi seven bitkiler için, sabahtan akşama kadar güneşe doymuş ortamlar seçilmesi lazımdır. Yarı gölge bitkilerinin, sabah güneşini alıp öğlen saat 2'den sonra güneş alan ortamlarda pek bulunmaması gerekir. Bu sınıflandırma dahilinde saksı çiçeklerini konumlandırmak mümkündür.

Nemli ya da çok kuru ortamları tercih eden bitkiler de vardır. Örneğin, arapsaçı gibi bitkiler nemli ortamları sevdiği için, belirli zaman aralıklarında yapraklarına su püskürtülmesi lazımdır. Havuz kenarlarını tercih eden bitkiler vardır. Japon şemsiyesi, kumpas otu gibi bitkiler göl ya da havuz kenarlarına gayet güzel uyum sağlamışlardır. Kaktüs gibi bitkiler de çok sıcak ve kurak ortamları sevdiği için, 15-20 günde bir su ihtiyaçlarını karşılayarak kuru ortamı sağlayabiliriz. O bitkiler için az su daha elverişli olur. ÇİÇEĞE GÖRE SAKSI NASIL SEÇİLİR? Saksı seçiminde en önemli konu kök derinliğidir. Eğer dikilecek çiçek küçükse ve kök derinliği oldukça az ise, mutlaka küçük saksıların tercih edilmesi lazımdır. Kademe kademe saksı büyütmek gerekir. Büyük saksılar küçük bitkiler için kötü bir ortam olur. Fazla su verildiği takdirde de git gide daha çabuk çürümeye ve hastalanmaya başlar. Bitkinin bulunduğu saksısını değiştirdiğimiz zamanlarda, her zaman için bir boy büyük ve kademeli saksı alımı yapıyoruz. SAKSI ÇİÇEKLERİ İÇİN UYGUN TOPRAK NASIL SEÇİLİR? Saksı çiçekleri için uygun toprağın, bitkinin yaşadığı ortamlar düşünülerek seçilmesi lazımdır.

Örneğin; açelya, ortanca gibi bitkiler asitli toprağı sevdiği için, ona uygun toprağın seçilmesi lazımdır. İç mekan bitkilerinde toprak seçilirken dikkat edilmesi gereken en önemli konu, koyun gübresi gibi evde hoş olmayacak kokulara sahip gübre türlerinin seçilmemesidir. Elenmiş funda, torf-perlit karışımı, özellikle de torf içermeyen topraklar ev içerisindeki bitki türleri için tercih edilebilir. Dış mekan bitkilerinde toprak seçerken, gübreli toprak tercihi yapılabilir. Dış mekan bitkilerinde gübre bitkiye daha iyi gelecektir. Koku da sorun olmayacaktır. Ev içi bitkilerinde, toprak değiştirdikten sonra belirli zaman aralıklarında azot, fosfor, potasyum gübreleri ilave edilebilir. Bu şekilde çiçekli bitkilerin tomurcuklu kalma ve çiçeklenme süreleri daha uzun, yeşil yapraklı bitkilerde ise daha az sararma ve daha güzel bir büyüme olacaktır. SAKSI ÇİÇEKLERİNİN GÜNLÜK BAKIMI NASIL YAPILMALIDIR? Saksı çiçeklerinde dikkat edilecek en önemli konu bitkinin su ihtiyacıdır. Eğer bitki çok güneşli ortamda bulunuyorsa, su ihtiyacı daha fazla olacaktır.

Nemli bitkiler suyu daha çok sevdiği için, en azından günde bir kez yapraklarına su püskürterek ihtiyacını karşılayabiliriz. Suyu sevmeyen kaktüs gibi etli bitkilere 15 günde bir su takviyesi yapılabilir. Orkide gibi bazı bitkilerin çiçeklenme süreleri daha zor olduğu için, en azından haftada bir kez gübre ihtiyacını karşılayarak çiçeklenme süreleri uzun tutabilir. Bitki bulunduğu ortamdan rahatsızlık duyuyorsa, hastalık olarak yaprak ve çiçek dökmesi ortaya çıkar. Bitkinin bulunduğu yerin değiştirilmesi lazımdır. Bunlara dikkat edildiği sürece bitki daha sağlıklı olacaktır. SAKSI ÇİÇEKLERİNİN TOPRAĞI NASIL HAVALANDIRILMALIDIR? Toprağı değiştirilemeyen büyük saksıdaki bitkilerde, havalandırma için en uygun ay Mart ayıdır. Üstteki toprak çapa yardımıyla havalandırılır. İmkan varsa üstteki toprağın bir kısmı alınıp, yeni toprak takviyesi yapılır, en azından eski toprak da harmanlanmış olur. Saksı değişimi ya da toprak değişimi yapılabilecek küçük veya orta büyüklükteki saksılarda, havalandırma yerine 6 ayda bir toprak değişimi yapılırsa, bitki için daha uygun toprak ortamı sağlanmış olur.

Besin kalmadığında, toprak gerekli olan besini alamadığı için çeşitli hastalıklar meydana gelebilir, bitki sağlıksız düşebilir. Bu yüzden havalandırma işleminin Mart ayı gibi yapılması mümkündür. ÇİÇEKLER NASIL GÜBRELENİR? Dış mekan bitkileri için gübre olarak koyun gübresi tercih edilebilir. İç mekan bitkilerinde ise; yeşil yapraklı bitkilerde, kök ve gövdesinde sorun yaşanan çiçekli bitkilerde azot içeren gübreler kullanılabilir. Çiçekli bitkilerin, çiçeklerinde ya da tomurcuklarında bir sorun yaşanıyorsa, fosfor içerikli gübreler tercih edilebilir. NPK adı verilen üçü bir arada bulunan gübreler kullanılırsa bitkiler için daha iyi olabilir. İç mekan bitkilerinde sadece koyun gübresi kesinlikle tercih edilmemelidir. İç mekan bitkileri havadar bir ortamda olmadığı için, koyun gübresi hastalanmalara yol açabilir, bitki için de hastalıklara neden olabilir. Bu nedenle ev içi bitkilerinde azot, fosfor, potasyum içeren, dış mekan bitkilerinde de belirli zaman aralıklarında çok olmamak koşuluyla koyun gübresi tercih edilebilir. Sulandırma yoluyla verilebilir.