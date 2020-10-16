Çiçeksepeti iletişim numarası, adresi, çağrı merkezi

Çiçekten kırtasiyeye, modadan süpermarkete kadar geniş ürün yelpazesine sahip ÇiçekSepeti, müşterilerin en çok kullandığı online sitelerden birisidir. Haliyle aldığınız ürünle ilgili şikayetler, sipariş takip ve iade koşullarıyla ilgili ÇiçekSepeti ile iletişim kurmanız gereken durumlar ortaya çıkabiliyor. Bu tür durumlar için gerekli ÇiçekSepeti telefon numaraları ve alternatif iletişim seçeneklerini ele aldık. İşte ÇiçekSepeti iletişim yöntemlerine ait tüm detaylar... ÇiçekSepeti Müşteri Hizmetleri ÇiçekSepeti ile iletişim kurmanız gerektiğinde ilk başvurabileceğiniz yöntem müşteri hizmetlerine bağlanmaktır. Müşteri hizmetleri telefon hattı sayesinde satın alma problemlerinizi iletebilir; teslimat bilgilerinizi öğrenebilir veya değiştirebilirsiniz. Ayrıca dilek ve şikayetlerinizi müşteri temsilcisi aracılığıyla firmaya kolayca ulaştırabilirsiniz. Tek yapmanız gereken müşteri hizmetleri telefon numarasını mesai saatleri içerisinde arayarak ilgili konuyu aktarmaktadır. ÇiçekSepeti müşteri hizmetleri telefon numarasını aşağıda bulabilirsiniz:

ÇiçekSepeti Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası: 0 850 222 00 79 ÇiçekSepeti Adres, Fax ve E-Mail Bilgileri ÇiçekSepeti firmasının merkez binası İstanbul'un Zincirlikuyu semtinde yer alır. Konumu itibariyle kolay ulaşılabilir bir bölgededir. Firmanın ayrı olarak ÇiçekSepeti Genel Müdürlük binası mevcut değildir. Firma genel merkezine mesai saatleri içerisinde ulaşabilirsiniz. ÇiçekSepeti genel merkez adres detaylarını ve ÇiçekSepeti telefon bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz. Ayrıca firmanın fax numarası ve e-mail adresi de aşağıdadır. ÇiçekSepeti Adres: Esentepe Mahallesi, Kore Şehitleri Caddesi, No.16/1 Zemin Kat 34394 Zincirlikuyu/İstanbul

ÇiçekSepeti Telefon No: 0850 222 00 79

ÇiçekSepeti Fax: 0212 269 24 00

ÇiçekSepeti E-mail: destek@mail.ciceksepeti.com ÇiçekSepeti Web Sitesi İşlemleri Aşağıda paylaştığımız linke tıklayarak ÇiçekSepeti'nin resmi web sitesi üzerinden de işlemlerinizi hızlıca yapabilirsiniz. Sayfa üzerinden kampanyaları takip edebilir, ürün fiyatlarını listeleyebilirsiniz. Ayrıca yine bu web sitesi üzerinden satın alma işlemlerinizi tamamlayabilir ve sipariş durumunu görüntüleyebilirsiniz. ÇiçekSepeti resmi web sitesi üzerinden işlem yapmak için TIKLAYINIZ.

ÇiçekSepeti Canlı Destek ÇiçekSepeti iletişim seçeneklerinden birisi de canlı yardım yöntemidir. Bu yöntem müşterilerin sorunlarını hızlı bir şekilde çözmek amacıyla kurulmuştur. Canlı yardım hizmetine, firmanın resmi sayfasından ulaşabilir, ihtiyacınız ile ilgili olan konuyu işaretleyerek yardım alabilirsiniz. İhtiyacınıza yönelik konuyu canlı destek birimine site üzerinden yazmanız yeterlidir. Bu kısımdan gerçekleştirebileceğiniz işlemler aşağıdaki gibidir: Siparişlerinizle ilgili işlemler

Şikayet ve öneriler

Üyelik işlemleri

Ödeme ve fatura işlemleri

Diğer işlemler ÇiçekSepeti canlı yardım hattına ulaşmak için TIKLAYINIZ. ÇiçekSepeti Şikayet Hattı ÇiçekSepeti şikayet hattının olup olmadığı da müşterilerin en çok merak ettiği bir diğer konudur. ÇiçekSepeti firması, tüketici şikayeti bilgilerini müşteri hizmetleri telefon numarası ve canlı destek hattı aracılığıyla toplar. Bunun yanında resmi sayfada yer alan formu doldurarak da şikayetlerinizi iletebilirsiniz. Bu amaçla adınız, soyadınız, sipariş numaranız, mail adresi ve telefon numaranızı doldurarak konuyu ve mesajınızı iletmeniz yeterli olacaktır. Ardından ÇiçekSepeti müşteri şikayet birimi sizlere en kısa süre içerisinde telefon numarası veya mail adresiniz üzerinden dönüş yapacaktır.