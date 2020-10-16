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Çiçeksepeti iletişim numarası, adresi, çağrı merkezi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2020 15:02 | Son Güncelleme

Online alışveriş sitelerini artık hayatımızda sıklıkla kullanıyoruz. Türkiye'deki en yaygın online alışveriş sitelerinden birisi de ÇiçekSepeti'dir. Peki dilek ve şikayetleriniz olduğunda ÇiçekSepeti'ne nasıl ulaşırsınız? Yaşadığınız herhangi bir sorunu iletmeniz için gerekli tüm ÇiçekSepeti iletişim numaralarını, canlı destek ve şikayet hatlarını sizler için derledik.

Çiçeksepeti iletişim numarası, adresi, çağrı merkezi

Çiçekten kırtasiyeye, modadan süpermarkete kadar geniş ürün yelpazesine sahip ÇiçekSepeti, müşterilerin en çok kullandığı online sitelerden birisidir. Haliyle aldığınız ürünle ilgili şikayetler, sipariş takip ve iade koşullarıyla ilgili ÇiçekSepeti ile iletişim kurmanız gereken durumlar ortaya çıkabiliyor. Bu tür durumlar için gerekli ÇiçekSepeti telefon numaraları ve alternatif iletişim seçeneklerini ele aldık. İşte ÇiçekSepeti iletişim yöntemlerine ait tüm detaylar...

ÇiçekSepeti Müşteri Hizmetleri

ÇiçekSepeti ile iletişim kurmanız gerektiğinde ilk başvurabileceğiniz yöntem müşteri hizmetlerine bağlanmaktır. Müşteri hizmetleri telefon hattı sayesinde satın alma problemlerinizi iletebilir; teslimat bilgilerinizi öğrenebilir veya değiştirebilirsiniz. Ayrıca dilek ve şikayetlerinizi müşteri temsilcisi aracılığıyla firmaya kolayca ulaştırabilirsiniz. Tek yapmanız gereken müşteri hizmetleri telefon numarasını mesai saatleri içerisinde arayarak ilgili konuyu aktarmaktadır. ÇiçekSepeti müşteri hizmetleri telefon numarasını aşağıda bulabilirsiniz:

  • ÇiçekSepeti Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası: 0 850 222 00 79

ÇiçekSepeti Adres, Fax ve E-Mail Bilgileri

ÇiçekSepeti firmasının merkez binası İstanbul'un Zincirlikuyu semtinde yer alır. Konumu itibariyle kolay ulaşılabilir bir bölgededir. Firmanın ayrı olarak ÇiçekSepeti Genel Müdürlük binası mevcut değildir. Firma genel merkezine mesai saatleri içerisinde ulaşabilirsiniz.

ÇiçekSepeti genel merkez adres detaylarını ve ÇiçekSepeti telefon bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz. Ayrıca firmanın fax numarası ve e-mail adresi de aşağıdadır.

  • ÇiçekSepeti Adres: Esentepe Mahallesi, Kore Şehitleri Caddesi, No.16/1 Zemin Kat 34394 Zincirlikuyu/İstanbul

  • ÇiçekSepeti Telefon No: 0850 222 00 79

  • ÇiçekSepeti Fax: 0212 269 24 00

  • ÇiçekSepeti E-mail: destek@mail.ciceksepeti.com

ÇiçekSepeti Web Sitesi İşlemleri

Aşağıda paylaştığımız linke tıklayarak ÇiçekSepeti'nin resmi web sitesi üzerinden de işlemlerinizi hızlıca yapabilirsiniz. Sayfa üzerinden kampanyaları takip edebilir, ürün fiyatlarını listeleyebilirsiniz. Ayrıca yine bu web sitesi üzerinden satın alma işlemlerinizi tamamlayabilir ve sipariş durumunu görüntüleyebilirsiniz.

ÇiçekSepeti resmi web sitesi üzerinden işlem yapmak için TIKLAYINIZ.

ÇiçekSepeti Canlı Destek

ÇiçekSepeti iletişim seçeneklerinden birisi de canlı yardım yöntemidir. Bu yöntem müşterilerin sorunlarını hızlı bir şekilde çözmek amacıyla kurulmuştur. Canlı yardım hizmetine, firmanın resmi sayfasından ulaşabilir, ihtiyacınız ile ilgili olan konuyu işaretleyerek yardım alabilirsiniz. İhtiyacınıza yönelik konuyu canlı destek birimine site üzerinden yazmanız yeterlidir. Bu kısımdan gerçekleştirebileceğiniz işlemler aşağıdaki gibidir:

  • Siparişlerinizle ilgili işlemler

  • Şikayet ve öneriler

  • Üyelik işlemleri

  • Ödeme ve fatura işlemleri

  • Diğer işlemler

ÇiçekSepeti canlı yardım hattına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

ÇiçekSepeti Şikayet Hattı

ÇiçekSepeti şikayet hattının olup olmadığı da müşterilerin en çok merak ettiği bir diğer konudur. ÇiçekSepeti firması, tüketici şikayeti bilgilerini müşteri hizmetleri telefon numarası ve canlı destek hattı aracılığıyla toplar. Bunun yanında resmi sayfada yer alan formu doldurarak da şikayetlerinizi iletebilirsiniz. Bu amaçla adınız, soyadınız, sipariş numaranız, mail adresi ve telefon numaranızı doldurarak konuyu ve mesajınızı iletmeniz yeterli olacaktır. Ardından ÇiçekSepeti müşteri şikayet birimi sizlere en kısa süre içerisinde telefon numarası veya mail adresiniz üzerinden dönüş yapacaktır.

ÇiçekSepeti müşteri formuna ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ.

ÇiçekSepeti Sıkça Sorulan Sorular Sayfası

ÇiçekSepeti telefon no ve diğer iletişim yöntemlerine ek olarak bir de firmanın Sıkça Sorulan Sorular sayfası vardır. Bu sayfada müşterilerin en çok sorduğu soruların listesi ve yanıtları yer alır. Müşteri işlemlerini hızlandırma amacıyla oluşturulmuştur. Sadece yaşadığınız sorunla ilgili bölümü okumanız yeterli olacaktır. Sıkça sorulan sorular listesi ile müşteri temsilcisi veya canlı yardıma bağlanmadan yaşadığınız sorunla ilgili detaylı çözüme ulaşabilirsiniz. Listede yer almayan konularla ilgili destek için müşteri hizmetleri veya canlı yardım hattına başvurabilirsiniz. Sıkça sorulan sorular sayfasında cevaplarını bulabileceğiniz konular aşağıdaki gibidir:

  • Sipariş takip

  • Sipariş saat ve tarih değişiklikleri

  • Sipariş adres değişikliği

  • Sipariş iptali

  • Sipariş faturası

  • Kargo ücreti

  • Kargo şirketleri

  • 90 dakika teslimat

  • İade işlemi

  • İade geri ödemesi

  • İade edilmeyen ürünler

  • İade süresi ve daha fazlası...

ÇiçekSepeti'nin sıkça sorulan sorular sayfasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

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