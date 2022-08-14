Ciddi sonuçlara yol açabilir! Düşük tansiyon nedir, belirtileri nelerdir?

Düşük tansiyon kan değerlerinin düşmesidir. Genellikle yüksek tansiyondan korkulsa da düşük tansiyon da ciddi sonuçlara neden olabilmektedir. Tansiyon gün boyunca vücut pozisyonuna, solunum ritmine, stres seviyesine, fiziksel duruma, kullanılan ilaçlara, yenilenlere, içilenlere ve günün saatine bağlı olarak değişir. Düşük tansiyonun tedavi edilebilmesi için neden kaynaklandığı öğrenilmelidir. The Sun gazetesinde yer alan habere göre uzmanlar aşağıdaki sorunları yaşamaya başlarsanız tansiyonunuzu kontrol ettirmeniz gerektiğini söylüyor.

DÜŞÜK TANSİYON BELİRTİLERİ

Baş dönmesi

Hasta hissetmek

Bulanık görme

Genel olarak zayıf hissetmek

Bilinç bulanıklığı, konfüzyon

Bayılma

DÜŞÜK TANSİYON BELİRTİLERİNİ AZALTMAK İÇİN EVDE YAPILACAKLAR

Ayağa kalkarken yavaşça kalkın

Yataktan kalkarken dikkatli olun - yalandan oturmaya ve ayakta durmaya yavaşça geçin

Yatağınızın başını tuğla veya ağır kitaplarla yaklaşık 15 cm yükseltin

Küçük, sık öğünler yiyin – yemekten sonra uzanmak veya bir süre hareketsiz oturmak da yardımcı olabilir

İçtiğiniz su miktarını artırın

DÜŞÜK TANSİYON NEDENLERİ