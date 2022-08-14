Ciddi sonuçlara yol açabilir! Düşük tansiyon nedir, belirtileri nelerdir?

Düşük tansiyon kan değerlerinin düşmesidir. Genellikle yüksek tansiyondan korkulsa da düşük tansiyon da ciddi sonuçlara neden olabilmektedir. Tansiyon gün boyunca vücut pozisyonuna, solunum ritmine, stres seviyesine, fiziksel duruma, kullanılan ilaçlara, yenilenlere, içilenlere ve günün saatine bağlı olarak değişir. Düşük tansiyonun tedavi edilebilmesi için neden kaynaklandığı öğrenilmelidir. The Sun gazetesinde yer alan habere göre uzmanlar aşağıdaki sorunları yaşamaya başlarsanız tansiyonunuzu kontrol ettirmeniz gerektiğini söylüyor.
DÜŞÜK TANSİYON BELİRTİLERİ
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Baş dönmesi
- Hasta hissetmek
- Bulanık görme
- Genel olarak zayıf hissetmek
- Bilinç bulanıklığı, konfüzyon
- Bayılma
DÜŞÜK TANSİYON BELİRTİLERİNİ AZALTMAK İÇİN EVDE YAPILACAKLAR
- Ayağa kalkarken yavaşça kalkın
- Yataktan kalkarken dikkatli olun - yalandan oturmaya ve ayakta durmaya yavaşça geçin
- Yatağınızın başını tuğla veya ağır kitaplarla yaklaşık 15 cm yükseltin
- Küçük, sık öğünler yiyin – yemekten sonra uzanmak veya bir süre hareketsiz oturmak da yardımcı olabilir
- İçtiğiniz su miktarını artırın
DÜŞÜK TANSİYON NEDENLERİ
- Düşük tansiyonun nedeni dehidrasyondan ciddi tıbbi veya cerrahi bozukluklara kadar değişebilir. Tedavi edilebilmesi için düşük tansiyona neyin neden olduğunu bulmak önemlidir.
- Tansiyon gün boyunca vücut pozisyonuna, solunum ritmine, stres seviyesine, fiziksel duruma, kullanılan ilaçlara, yenilenlere, içilenlere ve günün saatine bağlı olarak değişir. Tansiyon genellikle geceleri en düşük seviyededir ve uyanma sırasında keskin bir şekilde yükselir.
- Hamilelikte düşük tansiyon görülmesi normaldir. Dolaşım sistemi hamilelik sırasında hızla genişlediği için, tansiyon düşmesi muhtemeldir. Geçici olarak düşük değerler gösteren tansiyon seviyesi genellikle doğum yaptıktan sonra hamilelik öncesi seviyelere geri döner.
- Düşük tansiyona neden olabilecek bazı kalp rahatsızlıkları arasında son derece düşük kalp atış hızı (bradikardi), kalp kapağı problemleri, kalp krizi ve kalp yetmezliği sayılabilir.
- Endokrin problemleri de tansiyon düşüklüğüne neden olabilir. Tiroid sorunları, paratiroid hastalığı, Addison hastalığı adlı böbreküstü bezi yetmezliği, düşük kan şekeri (hipoglisemi) ve bazı durumlarda diyabet düşük tansiyona neden olabilir.
- Vücudunuz aldığından daha fazla su kaybettiğinde, susuzluğa bağlı halsizlik, baş dönmesi ve yorgunluk görülebilir. Ateş, kusma, şiddetli ishal, diüretiklerin aşırı kullanımı ve yorucu egzersizler dehidrasyona neden olabilir.
- Büyük bir yaralanma veya iç kanama gibi çok fazla kan kaybetmek, vücudumuzdaki kan miktarını azaltır ve dolayısıyla tansiyonda ciddi bir düşüşe neden olur. Bunun yanı sıra vücuttaki herhangi bir enfeksiyon kan dolaşımı sistemine girerse, kan basıncında septik şok ya da septisemi adı verilen, şiddetli enfeksiyondan kaynaklı hayatı tehdit eden bir düşüşe yol açabilir.
- Şiddetli alerjik reaksiyon, yani anafilaksi, vücudun ciddi ve potansiyel olarak hayatı tehdit eden bir tepkisidir. Alerjik reaksiyonun ortak tetikleyicileri arasında gıdalar, bazı ilaçlar, böcek zehirleri ve lateks bulunur. Anafilaksi solunum problemlerine, kurdeşene, kaşıntıya, şişmiş bir boğaza ve tansiyonda tehlikeli bir düşüşe neden olabilir.
- Normal beslenmede alınması gereken B-12 ve folat vitaminlerinin eksikliği vücudun yeterli kırmızı kan hücresi (anemi) üretmesini engelleyerek düşük tansiyona neden olabilir.
- Bazı ilaçlar da düşük tansiyona neden olabilir. Bunlar arasında diüretik haplar, alfa blokerler, beta blokerler, Parkinson hastalığı için ilaçlar, trisiklik antidepresanlar, özellikle kalp ilacı nitrogliserinle alındığında sildenafil veya tadalafil dahil erektil disfonksiyon için ilaçlar bulunmaktadır.
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