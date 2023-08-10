HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çifte cinayet sanığının kardeşi, intikam paylaşımından 8 saat sonra öldürüldü

Çifte cinayet sanığının kardeşi, intikam paylaşımından 8 saat sonra öldürüldü

10.08.2023 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, geçen yıl Hasan Akköse (19) ile İsmail Yalçın'ı (17) öldürüp, cesetlerini su kuyusuna atarak yaktıktan sonra üzerlerini taşla kapattığı belirlenip tutuklanan ve hakkında dava açılan Mustafa Akköse'nin (34) kardeşi Kemal Akköse (25), otomobilinde av tüfeğiyle öldürüldü. Olaydan 8 saat önce, Hasan Akköse'nin annesi A.K.'nin sosyal medya hesabından oğlunun fotoğrafını koyup üzerine 'Söz intikamın alıcam kuzum' yazıp, paylaştığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Serinhisar'da yaşayan ve bir leblebi imalathanesinde çalışan Kemal Akköse, bugün saat 07.00 sıralarında, işe gitmek için Aşağı Mahalle Ortaokul Sokak'taki evinden çıktı. Park halindeki otomobiline binen Akköse, bu sırada yüzünü gizleyerek yanına yaklaşan kişinin saldırısına uğradı. Akköse'ye av tüfeğiyle 4 el ateş ederek başından ve göğsünden vuran saldırgan, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Akköse'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Akköse'nin cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kemal Akköse'nin, geçen yıl 6 Haziran'da uzaktan akrabası Hasan Akköse ile İsmail Yalçın'ı tüfekle öldürüp, su kuyusuna attıktan sonra cesetlerini benzin dökerek yakıp üzerlerini taş ve toprakla doldurduğu belirlenerek tutuklanan Mustafa Akköse'nin kardeşi olduğu tespit edildi. Mustafa Akköse'nin 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Denizli 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam ediliyor.

Olayla ilgili çalışma başlatan Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri, geçen yıl öldürülen Hasan Akköse'in annesi A.K.'nin sosyal medya hesabından intikam paylaşımı yaptığını belirledi. A.K.'nin paylaşımında öldürülen oğlu Hasan Akköse'nin fotoğrafını koyup üzerine 'Söz intikamın alıcam kuzum' yazarak, dün saat 23.00 sıralarında paylaştığı görüldü. Polis, şüpheli olarak A.K.'nin boşandığı eşi, öldürülen oğlunun babası Y.A.'yı gözaltına aldı. Y.A., emniyetteki ifadesinde Kemal Akköse'yi kendisinin öldürmediğini ileri sürdü. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'En uzak yıldız Earendel, Güneş'ten bir milyon kat parlak''En uzak yıldız Earendel, Güneş'ten bir milyon kat parlak'
O ilimizde yakalandı! Eşini bile yiyebiliyorO ilimizde yakalandı! Eşini bile yiyebiliyor
Dünyaevine girecek olan eski arkadaşlarının evini kurşunladılarDünyaevine girecek olan eski arkadaşlarının evini kurşunladılar
Anahtar Kelimeler:
cinayet

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

10 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Tam 3 metrelik...

10 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Tam 3 metrelik...

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Evin rutubeti ölümüne neden oldu! Taşınması için yalvarmıştı

Evin rutubeti ölümüne neden oldu! Taşınması için yalvarmıştı

Havuza düşen telefonunu almaya çalıştı! Elektrik akımına kapıldı

Havuza düşen telefonunu almaya çalıştı! Elektrik akımına kapıldı

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.