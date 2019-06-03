Çifte Minareli Medrese motifleriyle göz kamaştırıyor

Medresedeki taç kapının batı tarafında Orta Asya Türklerinin simgesi olan çift başlı kartal, ağzı açık iki yılan ve dilimli yapraktan oluşan hayat ağacı işlemesi yer alıyor.

Taç kapının iki yanında yükselen sırlı tuğla ve tuğlayla örülü, motiflerle bezeli çifte minare, adeta göz kamaştırıyor. Minarelerde turkuaz rengiyle dikkat çeken panonun içinde ise Arapça "Allah" yazısı yer alıyor.

Osmanlı padişahlarından 4. Murad'ın emriyle bir süre "tophane", daha sonra "kışla" şeklinde kullanılan medrese, 1942-1967'de Erzurum Müzesi olarak hizmet verdi. Medrese, bugün ise hem müze hem de resim sergi salonu olarak kullanılıyor. (AA)