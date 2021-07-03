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  4. Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın için ek 4 gün gözaltı süresi

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın için ek 4 gün gözaltı süresi

03.07.2021 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’da Türk makamlarına teslim olan Çiftlik Bank Kurucusu Mehmet Aydın hakkında 4 gün ek gözaltı süresi verildiği öğrenildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, uzun süredir yurt dışında firari olarak aranan ve dün Brezilya’nın Sao Paulo kentinde Türk makamlarına teslim olan Çiftlik Bank Kurucusu Aydın hakkında 4 gün ek gözaltı süresi verildi belirtildi.

UÇAĞI 9.50 SIRALARINDA TÜRKİYE'YE HAREKET ETMİŞTİ

Bugün sabah 09.50 sıralarında Türkiye’ye getirilmek üzere Sao Paulo’dan yola çıkarılan Aydın’ın da içinde olduğu tarifeli uçağın, saat 22.30 gibi İstanbul Havalimanı’nda inmesi bekleniyor. Brezilya makamları, Türkiye’nin talebi üzerine Mehmet Aydın’ı sınır dışı etmiş, THY’ye ait TK-0016 sefer sayılı uçakla İstanbul’a göndermişti.

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UÇAK İNER İNMEZ GÖZALTINA ALINACAK

Aydın, İstanbul’a iner inmez gözaltına alınacak ve hakkında yürütülen il dışındaki soruşturma dosyalarına ilişkin İstanbul Havalimanı Adliyesi’nde Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısına ifade verecek. Daha sonra ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şubesine götürülecek.

Son Dakika: Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya'da teslim olduSon Dakika: Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya'da teslim oldu

BREZİLYA'DA TESLİM OLMUŞTU

Hayata geçirdiği ’Çiftlik Bank’ ile 2018 yılında 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayarak ortadan kaybolan ve uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan ’Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya’da Sao Paulo Başkonsolosluğuna teslim olmuştu.

TESLİM ANI VE UÇAKTAN İLK FOTOĞRAF

Öte yandan Mehmet Aydın'ın teslim olduğu anda çekilen ilk görüntü ve fotoğraflarına ulaşıldı. Görüntüde Aydın'ın, konsoloslukta teslim olduktan sonra polis tarafından üst aramasının yapıldığı anlar yer aldı. Mehmet Aydın'ın, Türkiye'ye getirildiği uçakta çekilen fotoğrafta da yanında polislerin olduğu görüldü.

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HAKKINDAKİ YAKALAMA KARARLARI

Aydın hakkında İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Aydın, "Bilişim Sistemleri ve Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması" suçundan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 7 Nisan 2021, "Tehdit" suçundan Bursa 19. Asliye Ceza Mahkemesinin 8 Şubat 2021, "Bankacılık Kanunu'na Muhalefet" suçundan İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesinin 6 Haziran 2018, "Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçları kapsamında Geyve Sulh Ceza Hakimliğinin 19 Mart 2018 tarihli yakalama kararlarına istinaden kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu. (DHA/AA/İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya Mehmet Aydın
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