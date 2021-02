Çiğ beslenme diyeti: Patates ve patlıcandan uzak durun, çerezleri suya koyarak...

Çiğ beslenme (raw food) bir yaşam felsefesidir. Çünkü şu anda bulunduğumuz ortamda, çiğ beslenmek için bazı şeylerin üstesinden gelmek gerekir. Hemen hemen her şey bu beslenme tarzını algılayamamaktadır.

ÇİĞ BESLENME DİYETİNE GÖRE YEMEKLER NASIL HAZIRLANIR?

Çiğ beslenme diyetine (raw food) göre yemekler çok temiz bir şekilde hazırlanır. Bu mutfakta her şey çimlendirilir. Böyle bir gıda teknolojisi vardır. Böylece bademlerden ve cevizlerden et yapılabilir. Et ve tavuk gibi besinler, kuruyemişler ve baharatlar ile yapılabilir.

Bunun için de kuruyemişler ve çerezler bir gece suya konur. Böylelikle yemek hazırlamada yumuşar ve kolaylık sağlar.

ÇİĞ BESLENME DİYETİNDE SİNDİRİM SORUNLARI YAŞANIR MI?

Çiğ beslenme diyetinde (raw food diyeti) sindirim sorunları asla yaşanmaz. Çünkü çiğ yemekteki asıl amaçtan birisi gıdaların çiğ olmasıdır. Çiğ olması demek de gıdalardaki bitkisel enzimlerin alınmasını sağlar. Bitkisel enzimlerle sindirim kolaylaşır. Aksine pişmiş gıdalarla sindirim sorunu yaşanırken, çiğ beslenmede gerçek bir arınma yaşanabilir.

ÇİĞ BESLENME DİYETİ KİMLER İÇİN SAKINCALI OLABİLİR?

Çiğ beslenmenin (raw food) kimse için bir sakıncası yoktur. Doğduğunuz günden beri çiğ beslenebilirsiniz. Her yaşta, her gruptaki insanlar çiğ beslenebilir.

Çiğ beslenme özellikle diyabet, tansiyon ve kilo sorunlarını ortadan kaldırır. Çünkü zaten gıdalar çiğ, temiz ve doğal haliyle tüketilmektedir.