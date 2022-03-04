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  4. Çığ düşmesi sonucu oluştu! Boyları 5 metreyi aşıyor

Çığ düşmesi sonucu oluştu! Boyları 5 metreyi aşıyor

04.03.2022 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Doski Vadisi'nde çığ düşmesi sonucu, boyları 5 metreyi aşan tüneller oluştu. 13 noktaya düşen çığ, Karayolları ekipleri tarafından temizlendi.

Çığ düşmesi sonucu oluştu! Boyları 5 metreyi aşıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki gündür yağan karla karışık yağmur ile ardından başlayan tipi ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. İlçenin Doski Vadisi'nde farklı noktalara düşen çığ nedeniyle köylere giden yollar kapandı. Vadide kardan 5 metrelik tüneller oluştu.

Yüksekova’daki Doski Vadisi’nde kardan 5 metrelik tüneller oluştu

5 METRELİK TÜNELLER OLUŞTU

Sabah saatlerinde bölgeye giden Karayolları Yüksekova 117. Şube Şefliği ekiplerince, gece gündüz demeden 13 noktaya düşen çığ temizlendi.

Yüksekova’daki Doski Vadisi’nde kardan 5 metrelik tüneller oluştu

Çığların düşmesi sonucu, kardan 5 metrelik tüneller oluşarak ekipler zorlu bir çalışma yürüttü. Yüksekova 117. Şube Şefliği ekipleri olumsuz bir durum yaşanmaması için bölgede hazır bekliyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Yüksekova
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