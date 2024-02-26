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Van'da çığın sürüklediği minibüs şarampole yuvarlandı! 1 kişi öldü 14 kişi yaralandı

26.02.2024 21:39
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Van-Hakkari karayoluna düşen çığın sürüklediği yolcu minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. AFAD ise yaşanan acı olayla ilgili açıklama yaptı.

Van'da çığın sürüklediği minibüs şarampole yuvarlandı! 1 kişi öldü 14 kişi yaralandı

Alınan bilgilere göre, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi bölgesine akşam saatlerinde çığ düştü. Yolda seyir halindeki yolcu minibüsü, kar yığınlarıyla sürüklenerek şarampole yuvarlandı.

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Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 14 kişi de yaralandı. Yaralılar bölge sevk edilen arama kurtarma, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından bulundukları bölgeden alınarak ambulanslarla Van'daki çeşitli hastanelere, hayatını kaybeden şahsın cenazesi ise Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Olayla ilgili inceleme sürüyor.

AFAD'TAN AÇIKLAMA GELDİ!

AFAD'tan kaza ile ilgili açıklama geldi. AFAD, "Van’ın Başkale ilçesinde minibüsün üzerine çığ düştü, 12 kişi kurtarıldı, 1 kişi hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

İç İşleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;

"Bu akşam Van Başkale ilçemiz 32 Virajlar Mevkiinde yolcu minibüsü üzerine çığ düşmüş, olay yerine Van İl Afad’dan 5 araç, 20 personel ile 112 Sağlık ve Jandarma ekiplerimiz derhal sevk edilmiştir.

Edinilen ilk bilgilere göre çığ altında kalan minibüsten 12 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış, 1 vatandaşımız ise maalesef hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Van Çığ
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