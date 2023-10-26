Çığlık sesleri duyuldu ama kimse yardım etmedi! 29 yaşındaki gencin cansız bedeni 1 ay sonra bacanın içinde bulundu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Nebraska eyaletindeki bir binanın bacasından yayılan kötü koku apartman sakinlerinden birini harekete geçirdi. Norfolk Daily News'e yaptığı açıklamada apartman sakini kötü kokunun kaynağı bulabilmek için bacaya çıktığını ve bacanın bulunduğu bölümünden insan ayakkabılarına benzeyen bir şeylerin sarktığını söyledi. Bunun üzerine durumu polise haber verdi. Polis incelemelerinde bacada cansız bir insan bedenine ulaştı.

ÇIĞLIK SESLERİNİN DUYULDUĞU SÖYLENDİ

Andrews'un canlı olarak son görüldüğü günün ertesinde apartmanda çığlık seslerinin duyulduğu ifade edildi. Polis yaptığı açıklamada, apartman sakinlerinin bir adamın yardım için bağırdığını duyduklarını söyledi. Hiçbir apartman sakinin yardım etmediği de polis raporlarında yerini aldı.







