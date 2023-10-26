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    4. Çığlık sesleri duyuldu ama kimse yardım etmedi! 29 yaşındaki gencin cansız bedeni 1 ay sonra bacanın içinde bulundu

    Çığlık sesleri duyuldu ama kimse yardım etmedi! 29 yaşındaki gencin cansız bedeni 1 ay sonra bacanın içinde bulundu

    26.10.2023 15:17 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Nebraska eyaletinde binanın içinde gizemli bir şekilde çığlık seslerinin yükselmesinden 1 ay sonra 29 yaşındaki bir adamın cansız bedeni bacanın içinde bulundu. Polis cansız bedenin yaptıkları incelemede hakkında tutuklama emri çıkarılan 29 yaşındaki Zachariah Andrews olarak belirlendiğini söyledi.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Nebraska eyaletindeki bir binanın bacasından yayılan kötü koku apartman sakinlerinden birini harekete geçirdi. Norfolk Daily News'e yaptığı açıklamada apartman sakini kötü kokunun kaynağı bulabilmek için bacaya çıktığını ve bacanın bulunduğu bölümünden insan ayakkabılarına benzeyen bir şeylerin sarktığını söyledi. Bunun üzerine durumu polise haber verdi. Polis incelemelerinde bacada cansız bir insan bedenine ulaştı.

    ÇIĞLIK SESLERİNİN DUYULDUĞU SÖYLENDİ

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    Andrews'un canlı olarak son görüldüğü günün ertesinde apartmanda çığlık seslerinin duyulduğu ifade edildi. Polis yaptığı açıklamada, apartman sakinlerinin bir adamın yardım için bağırdığını duyduklarını söyledi. Hiçbir apartman sakinin yardım etmediği de polis raporlarında yerini aldı.

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