Hamas'ın serbest bıraktığı rehinelerin sağlık durumu nasıl? Genç kızın babası konuştu... "Elinde sadece küçük bir çizik var"

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği Aksa Tufanı operasyonu tüm dünyanın gözünün kulağının o bölgeye çevrilmesine neden olmuştu. Bölgede sıcak dakikalar devam ederken çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

Bazı siviller ise rehin alındı. Bir akrabalarının 85. doğum gününü ve Yahudi tatil sezonunu kutlamak için İsrail'e giden anne Judith Raanan ve kızı Natalie Raanan'ın da rehineler arasındaydı. Anne ve kızı Hamas tarafındna serbest bırakılan ilk rehineler oldu.

"ELİNDE KÜÇÜK BİR ÇİZİK VAR"

71 yaşındaki Uri Raannan, haberlerde Amerikalı bir anne ve kızının Hamas tarafından serbest bırakılacağını gördüğünde büyük bir heyecan yaşadığını dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois bölgesinde yaşayan baba Uri, Associated Press'e yaptığı açıklamasında, "İki haftadır bunu bekliyordum. Hayatımın en zor iki haftasını geçirdim. Sonunda bu gece rahat uyuyacağım. Sağlık durumu gayet iyi. Mutluluk gözyaşları içinde kaldım" dedi.

Kızının elindeki küçük bir çizik dışında herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını belirten 71 yaşındaki baba, Natalie ve annesinin Tel Aviv'deki akrabalarının yanına gideceklerini ve gelecek hafta da ABD'ye geleceklerini tahmin ettiğini ifade etti.







