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Çığlıklar mahalleyi ayağa kaldırdı, gerçek sonradan ortaya çıktı

08.02.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Fatih'te, geçtiğimiz pazar gecesi bir grup Afrikalının çığlıkları mahalleyi inletti. Olayın aslını bilmeyen vatandaşlar tedirgin olurken, çığlıkların altından kupa çıktı. Senegal'in, Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon olmasına sevinen bir grup Afrikalı, mahallede kısa süreli paniğe neden oldu.

Çığlıklar mahalleyi ayağa kaldırdı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Fatih'te bir grup Afrikalı, Senegal'in Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon olmasını sokakta sevinç çığlıkları atarak kutladı. Durumdan habersiz olan mahalle sakinleri kısa süreli tedirginlik yaşadı.

Görüntüler pazar gece saatlerinde Fatih'te çekildi. Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl düzenlenemeyen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nın finali Kamerun'un başkenti Yaounde'de yapıldı. Senegal Milli Futbol Takımı, Mısır Milli Futbol takımına karşı mücadele etti.

Uzatmalara giden maçta, 120 dakikanın sonunda da eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi. Senegal Mısır'ı penaltılarda 4-2 yenerek ilk kez Afrika Uluslar Kupası'nın şampiyonu oldu. İstanbul'un çeşitli semtlerinde oturan Senegal taraftarları büyük sevinç yaşadı.

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ÇIĞLIKLARLA KUTLADILAR

Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde yaşayan Senegal taraftarı bir grup ise şampiyonluğu sokaklarda koşup çığlık atarak kutladı. Durumdan habersiz olan mahalle sakinleri sokaktan gelen çığlıkları duyunca kısa süreli korku ve tedirginlik yaşadı. Bir süre sonra koşup çığlık atan Senegallilerin şampiyonluğu kutladığı ortaya çıktı.

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(DHA)

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İstanbul Senegal
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