Çıkan kire inanamayacaksınız! Kaşıkları pırıl pırıl yapacak 2 yöntem

Herkesin mutfağında bulunan tahta kaşıkların temizliği oldukça önemli. Islak kaldıkça ve doğru bir şekilde temizlenmedikçe bakteri yuvasına dönen tahta kaşıkları kirden arındırıyor ve ilk günkü temizliğine, parlaklığına kavuşturuyoruz. Sağlıklı ve temiz tahta kaşıklar için uygulamanız tavsiye edilen 2 yöntem geliyor, buyursunlar.

Yöntem 1: Yemeklerin lezzetli ve sağlıklı bir eşlikçisi olan zeytnyağı, temizlik için de efsane bir ürün. Tahta kaşıklarını zeytinyağı ile güzel bir şekilde silin. Fırını 180 derecede ısıtın. Fırın tamamen ısındıktan sonra içine tahta kaşıkları koyun ve yaklaşık 3 dakika boyunca bekletin. Bu sayede tertemiz ve parlak tahta kaşıklara kavuşacaksınız.

Yöntem 2: Mikrop kırıcı etkisi sayesinde sirkeli karbonatlı su tahta kaşıkları pırıl pırıl yapacak. Derin bir tencereye tahta kaşıkları koyun. Kaşıkların üzerine 2 yemek kaşığı karbonat ve 2 yemek sirke dökün. Kaşıkların üzerine geçecek kadar su doldurun ve tencereyi kaynamaya bırakın. 15 dakika kaynattıktan sonra geriye nasıl kirli bir su kaldığını görebilirsiniz. Tahta kaşıkları süzün ve güneş ışığında kurumaya bırakın.



