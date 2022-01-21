Çıkarmanız gereken bir mum lekeniz mi var? O halde doğru yerdesiniz! İşte halıdan veya kumaştan mum lekesi çıkarma yolları...

Yanan bir muma çarpıp eşyalarınıza damlamasına sebep olmak, asla geçmeyecek gibi görünen lekeler ortaya çıkarabiliyor. Haliyle bu lekeler, hoş olmayan bir görünüme sebebiyet veriyor. Mum lekesini halıdan ve farklı kumaşlardan çıkarmanız mümkün. Yeter ki sabırlı olun!

MUM LEKESİNİ ÇIKARMAK MÜMKÜN MÜ? TABİİ Kİ EVET!

Mumların romantik geceleri süslediği bilinen bir gerçek. Hele renkli ve şekilli mumlar, ortama bambaşka hava katıyor. Ama bu mumlar etrafa damlayabiliyor. Halıya veya kumaşlara damlayan mum lekelerini çıkarmak için uygulayabileceğiniz yöntemler var. Ancak bu yöntemleri kullanabilmek için lekenin bekletilmesi gerekiyor. Evet, yanlış duymadınız! Mum lekesini diğer lekelerle karıştırmayın. Anlık müdahale etmek yerine biraz beklemeniz daha etkili sonuçlar almanızı sağlayacak.

ÇAKMAK KULLANARAK MUM LEKESİ ÇIKARMAK

İlk duyulduğunda kulağa garip geldiğini kabul ediyoruz. Ama çakmak, mum lekesini çıkarma konusunda fazlasıyla etkili.

Öncelikle lekenin iyice kurumasını bekleyin.

Kurumuş mumu spatula veya kaşıkla kaldırın. Bu işlemi yaparken dikkatli olun.

Kaldırma işleminden sonra leke kalan bölgeye yağlı kağıt koyun. Kurutma kağıdını da tercih edebilirsiniz.

Metal bir kaşığı çakmakla ısıtın. Ardından kağıdın üzerinde tutun ve bu şekilde biraz bekleyin. Elinizin yanmaması için kaşığı havluyla tutabilirsiniz.

Bir süre sonra mum parçacıkları kağıda yapışmaya başlayacak. Kaşığı çekip yavaşça kağıdı kaldırın.

Mum lekesi çıkardığınız bölgeyi deterjanla temizleyin.

MUM LEKESİ ÇIKARMADA ÜTÜ ETKİSİ