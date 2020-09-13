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'Çıkmaz sokak' davasını kazanan komşusunu vurup ev ve aracını yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2020 11:25 | Son Güncelleme

Antalya'da Mehmet P., babası Hüseyin P.'nin tapulu arazisi olduğu gerekçesiyle kapattığı sokağı, evine gidemediği için mahkeme kararıyla açtıran Feride Özkara'nın (66) evi ve aracını ateşe verdi, oğlu Sayit Özkara'yı tabancayla vurarak, yaraladı. Feride Özkara, "Evime bitişik evlerin bahçelerinden dolanarak, duvarlardan atlayarak girebildim. Hakkımı arayacağım, bunlara cezayı ben vermedim, kanun verdi. Cezasını benden çıkarmaya çalışıyorlar" dedi.

'Çıkmaz sokak' davasını kazanan komşusunu vurup ev ve aracını yaktı

Kepez ilçesi Avni Tolunay Mahallesi'nde oturan Feride Özkara, geçen yıl çıkmaz sokaktaki evinin bahçesine ekmek yapmak için bir yapı inşaat etti. Özkara, burada yaptığı ekmekleri ailesinin geçimine katkı sağlamak için satmaya başladı. Ancak Özkara'nın evinin olduğu çıkmaz sokak, komşusu Hüseyin P. tarafından tapulu arazisi olduğu gerekçesiyle kapatıldı. Feride Özkara, yapıya bahçe duvarlarından atlayarak gitmek zorunda kaldı. Bir süre sonra da sokağın yeniden açılması için dava açtı. Yaklaşık 1 yıl süren yargılama sonunda mahkeme, sokağın kullanıma açılmasına karar verdi. İddiaya göre Hüseyin P. ve oğlu Mehmet P. de davada şahitlik edenleri tehdit etti.

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ART ARDA 3 YANGIN

Feride Özkara, geçen günlerde gece yarısı ekmek yapmak için uyandı. Bu sırada davada lehine tanıklık yapan komşusunun evinin yandığını gördü. Yangın büyümeden söndürüldü.

Bir gün sonra da Özkara'nın evinin önünde duran aracı, ateşe verildi. Feride Özkara, aracını yaktıkları iddiasıyla Hüseyin P. ile oğlundan şikayetçi oldu. Şikayetten 2 gün sonra ise Özkara'nın ekmek yaptığı kulube yanarak, küle döndü.

Sayit Özkara da evlerini ve arabalarını yaktıklarını düşündüğü Mehmet P.'nin yanına gitti. İkili arasında çıkan tartışmada Mehmet P., Özkara'yı tabancayla kalçasından vurdu.

Yaralanan Sayit Özkara'nın tedavisi yoğun bakımda devam ederken, Mehmet P. gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkmece tutuklandı.

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'SOKAĞI KAPATTI'

Evinin arkasına ekmek yapıp satmak için kulübe yaptığını söyleyen Fadime Özkara, "Evimizin önüne gelen yol çıkmaz sokak. Hüseyin P., bir süre sonra, kendisinin tapulu arazisi olduğunu söyleyip, sokağı kapattı. Bana hakaretler edip, tehditte bulundular. Evime bitişik evlerin bahçelerinden dolanarak, duvarlardan atlayarak eve girebildim. Konuyu mahkemeye taşıdım, davayı kazandım ve yol açıldı. Para cezası almış, şahitlik eden komşularımı da tehdit etmişler" dedi.

Evini ve aracını yakan kişinin mahkemeyi kaybeden kişiler olduğunu iddia eden Özkara, "Bir gece tehdit edilen yan komşumun evinin yandığını gördüm ve hızlıca söndürdük. Ertesi akşam kapımızın önünde duran aracımız kundaklandı. Polisler gelip, 'Bir düşmanınız var mı?' diye sorduğunda, Mehmet P. ile husumetli olduğumuzu söyledim. Üç gün sonra da ekmek yaptığım evim kundaklandı. Bütün malzemelerimle birlikte tamamen kül oldu" diye konuştu.

'HAKKIMI ARAYACAĞIM'

Hakkını sonuna kadar arayacağını belirten Özkara, "Oğlum Seyit Özkara ise yanan yeri görünce iki arkadaşıyla konuşmak için Mehmet P.'nin yanına gitti. Mehmet P.'ye 'Buraları sen mi yakıyorsun' diye sormuş. Oğluma küfür ve hakaret etmiş. Mehmet P., arabasından silahını almış. Kaçmaya çalışırken oğlumu vurmuş. Oğlum yoğun bakımda. Hakkımı arayacağım, bunlara cezayı ben vermedim, kanun verdi. Cezasını benden çıkarmaya çalışıyorlar" dedi.

DHA

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