'Çıkmaz sokak' davasını kazanan komşusunu vurup ev ve aracını yaktı

Kepez ilçesi Avni Tolunay Mahallesi'nde oturan Feride Özkara, geçen yıl çıkmaz sokaktaki evinin bahçesine ekmek yapmak için bir yapı inşaat etti. Özkara, burada yaptığı ekmekleri ailesinin geçimine katkı sağlamak için satmaya başladı. Ancak Özkara'nın evinin olduğu çıkmaz sokak, komşusu Hüseyin P. tarafından tapulu arazisi olduğu gerekçesiyle kapatıldı. Feride Özkara, yapıya bahçe duvarlarından atlayarak gitmek zorunda kaldı. Bir süre sonra da sokağın yeniden açılması için dava açtı. Yaklaşık 1 yıl süren yargılama sonunda mahkeme, sokağın kullanıma açılmasına karar verdi. İddiaya göre Hüseyin P. ve oğlu Mehmet P. de davada şahitlik edenleri tehdit etti.

ART ARDA 3 YANGIN

Feride Özkara, geçen günlerde gece yarısı ekmek yapmak için uyandı. Bu sırada davada lehine tanıklık yapan komşusunun evinin yandığını gördü. Yangın büyümeden söndürüldü.

Bir gün sonra da Özkara'nın evinin önünde duran aracı, ateşe verildi. Feride Özkara, aracını yaktıkları iddiasıyla Hüseyin P. ile oğlundan şikayetçi oldu. Şikayetten 2 gün sonra ise Özkara'nın ekmek yaptığı kulube yanarak, küle döndü.