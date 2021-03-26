Çikolata kavanozundan çıkan şoke etti

Nevşehir’de bir vatandaş markette 750 gram kavanoz içerisinde bulunan markalı çikolata aldı. Çikolatanın bir miktar tüketilmesinin ardından ise çikolatanın içerisinde paket ile karşılaştı. Durumu avukatı Sema Yurtbilir Yavuz ile paylaşan müvekkil, daha sonra ise kamera karşısında markalı çikolata kavanozun içerisinden cımbızla o paket çıkartıldı.

GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Paket çıkartıldığında ise yüzeyi temizlenmesinin ardından da başka bir firmaya ait ambalaj içerisinde bulunan çikolata çıkması görenleri hayrete düşürdü. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Avukat Sema Yurtbilir Yavuz, "Kavanozun içerisinden yabancı bir cisim çıkartmış bulunmaktayız" dedi. Yurtbilir Yavuz, “Bugün müvekkilim çikolata kavanozunu benim ofisime getirdi. Daha sonra onunla beraber bu çikolata kavanozunun içerisinden gördüğümüz cismi çıkarttık. Bir naylon paket şeklinde gözüküyordu. Çıkarttıktan sonra baktığımızda gerçekten bir sürprizle karşılaştık. Çünkü başka bir markanın mini bir çikolata paketi vardı içinde. Gerçekten çok şaşırtıcıydı. Çünkü tamamen birbirinden alakasız iki firmanın çikolataları söz konusu. Yani aslında kavanozun içerisinden yabancı bir cisim çıkarmış bulunmaktayız” dedi.