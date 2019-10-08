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Cildin çok daha hızlı gençleşmesi ve sıkılaşması için PRP tedavisi

Uzm. Dr. A. Demet Aşkın Uzm. Dr. A. Demet Aşkın
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 08.10.2019 16:41 | Son Güncelleme

Dokularımızı kendi hücrelerimizle tamir edebildiğimiz çok değerli bir uygulamadır. PRP, bu konuda hazırlanmış özel tüplere direkt olarak kişinin kanının alındıktan sonra santrifüj edilerek hazırlanır.

Cildin çok daha hızlı gençleşmesi ve sıkılaşması için PRP tedavisi

Medikal Estetik Uzmanı Dr. Demet Aşkın, PRP tedavisinin mucizevi etkileri ve uygulama alanları hakkında tüm detay noktaları bizler için paylaştı. Tüplerin özel oluşunun nedeni, kanın 3 hücresinden trombositleri ayrıştırmasıdır. Kan kırmızı hücre, beyaz hücre ve trombositlerden oluşur. Trombositler growth faktör içerir ve growth hormon aktivasyonu ile dokudaki hasarı tamir etmek üzere tüm mekanizmaları harekete geçirir.

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Vücudumuzun bir bölgesinde oluşan kesi sonucu o bölgede pıhtılaşma olması için trombositler toplanır, growth faktör açığa çıkar ve hasarlı bölge onarılır. PRP'nin kullanılışı bu mekanizmadan ilham alınarak oluşturulmuştur.

PRP'NİN KULLANIM AMAÇLARI NELERDİR?

Cilt yaşlanmasının azaltılması, cildin gençleştirilmesi ve kırışıklıkların azaltılması. Bu amaçla tüm cilt bölgelerinde kullanılabilir.

Saç tedavisinde yaygın kullanılır. Kıl köklerinin onarılması, dolayısı ile saç zayıflamasının önlenmesi amacıyla kullanıldığı gibi saç ekimi önce ve sonrasında da ekim bölgesinin kanlanması ve ekilen saç köklerinin daha sağlıklı olması amacıyla yapılır.

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Bu amaçla PRP saç mezoterapileri ile kombin yapılırsa saç köklerinin beslenmesi sağlanacağı için başarı daha yükselir. Zayıflamış saç kökleri tamir olurken aynı zamanda beslenir.

PRP cilt gençleştirme amacıyla kullanılırken cildin durumuna göre diğer tedavi ürünleriylede kombine edilerek çok daha güzel sonuçlar elde edilebilir. Özellikle el, dekolte, boyun ve alt yüzde PB enzimatik serum ile yapılacak kombinasyonlar cildin çok daha hızlı gençleşmesini ve sıkılaşmasını sağlar.

HASAR OLUŞMA RİSKİ AZALIR

Ayrıca farklı hyalüronik asit içeren mezoterapi ürünleri ilede birlikte yapılabilir. Her zaman önerdiğim gibi önce dokunun ihtiyacını muayene ile tespit edip daha sonra kişiye özel tedavi planı yapılmalıdır. Ciltte gençleşme ve iyileşme yapacağı için cilt hasarları oluşma riski azalır.

Lekelenme, incelme ve matlaşma ortadan kalkar. Leke tedavisinde lekeyi direkt iyileştirme etkisi yoktur. Ancak daha sağlıklı yaptığı ciltte lekeler daha açık renge dönüşür ve leke artışı önlenmiş olur.

Bunların dışında ortopedik eklem sıkıntılarında uygulanır.

Yara iyileşmelerinde PRP uygulaması başarılıdır. Yara iyileşmesinde, yine dokuya göre karar verilmesi gerekmekle birlikte, PB enzimatik serumun hıgh formu ile beraber yapılacak uygulama özellikle ameliyat sonrası yara izlerinin çok daha yüz güldürücü iyileşmesini sağlayacaktır.

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PRP ürologlar tarafından empotans tedavisinde destek tedavi olarak kullanılır.
Vaginal rejuvenasyon amacıyla tek başına veya hyalüronik asit ile beraber uygulanır.

PRP uygulama protokolü amaca göre değişmekle beraber çoğunlukla 3 hafta aralarla üç kez yapılıp senede bir de tekrarları yapılır. PRP hastanın kendi kanından hazırlandığı için hemen hemen yan etkisi hiç olmayan güvenilir bir uygulamadır.

Medikal Estetik Uzmanı
Dr. Demet Aşkın

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