Cildin çok daha hızlı gençleşmesi ve sıkılaşması için PRP tedavisi

Medikal Estetik Uzmanı Dr. Demet Aşkın, PRP tedavisinin mucizevi etkileri ve uygulama alanları hakkında tüm detay noktaları bizler için paylaştı. Tüplerin özel oluşunun nedeni, kanın 3 hücresinden trombositleri ayrıştırmasıdır. Kan kırmızı hücre, beyaz hücre ve trombositlerden oluşur. Trombositler growth faktör içerir ve growth hormon aktivasyonu ile dokudaki hasarı tamir etmek üzere tüm mekanizmaları harekete geçirir.

Vücudumuzun bir bölgesinde oluşan kesi sonucu o bölgede pıhtılaşma olması için trombositler toplanır, growth faktör açığa çıkar ve hasarlı bölge onarılır. PRP'nin kullanılışı bu mekanizmadan ilham alınarak oluşturulmuştur.

PRP'NİN KULLANIM AMAÇLARI NELERDİR?

Cilt yaşlanmasının azaltılması, cildin gençleştirilmesi ve kırışıklıkların azaltılması. Bu amaçla tüm cilt bölgelerinde kullanılabilir.

Saç tedavisinde yaygın kullanılır. Kıl köklerinin onarılması, dolayısı ile saç zayıflamasının önlenmesi amacıyla kullanıldığı gibi saç ekimi önce ve sonrasında da ekim bölgesinin kanlanması ve ekilen saç köklerinin daha sağlıklı olması amacıyla yapılır.