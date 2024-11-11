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Cildin en büyük düşmanı! Türlü türlü hastalıklara sebep oluyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
11.11.2024 15:24
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Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Çağdaş Koç, stresin vücutta birçok sistemi olumsuz etkilediğini söyleyerek, özellikle de deride yaşlanmayı arttırdığını belirtti.

Cildin en büyük düşmanı! Türlü türlü hastalıklara sebep oluyor

Stresin en çok tutulan alanlardan deriyi etkilediğini ve yaşlanmayı arttırdığını söyleyen Çağdaş Koç, "Stres vücudumuzda birçok sistemimizi etkiliyor. En çok da deriyi ki deri en çok tutulan alanlardan birisi. Deride özellikle yaşlanmayı arttırıyor. Strese bağlı adrenalin artıyor, kortizol artıyor. Buna bağlı olarak da deri beslenmesi, kanlanması azalıyor. Ciltte yaşlanma belirtileri açığa çıkıyor. Bunun dışında ciltte kurumalara neden oluyor. Hyalüronik asit salınımı azalıyor, kolojen salınımı azalıyor. Deride kuruma, pul şeklinde dökülmelere neden oluyor.

kaşıntı2

Onun dışında yağ bezlerinde özellikle akne meyilli kişilerde yüzde sivilcelenmelere neden oluyor. Tırnaklarımızı çok etkiliyor, tırnaklarda kırılmalar, soyulmalar oluyor. Strese bağlı hastalar tırnaklarıyla oynuyorlar, koparıyorlar. Tırnak şekil bozuklukları çok sık karşımıza çıkıyor. Bunun dışında saç dökülmelerini çok sık görüyoruz strese bağlı olarak. Eğer 2 aydan uzun bir süre saç dökülmesi varsa o zaman tahlillerimizi yapıyoruz ama saç dökülmesini gerçekten çok etkiliyor. Saç kıranlar var, para para dökülmeler çok sık görülüyor ve tamamen stres kaynaklıdır. Hastanın stresi geçtiği zaman saç tekrar yerine geliyor." dedi.

"CİLT HASTALIKLARINDA ARTIŞ GÖRÜYORUZ"

kaşıntı

Dr. Çağdaş Koç, dermatolojik hastalıkların stres dönemlerinde alevlenmelerle seyrettiğini ve artış gözlemlediklerini söyleyerek; "Bunlar dışında esas bizim dermatolojik hastalıklarımız var. Burada da sedef hastalığımız var. Sedef, özellikle stresli ve sıkıntılı dönemlerde alevlenmelerle seyrediyor. Bu dönemlerde biz tedaviyi daha da güçlendirmek ihtiyacında bulunuyoruz. Bunun dışında vitiligo var. Ciltte beyazlama ile seyreden hastalıktır.

kaşınma döküntü kızarıklık

Hasta bir günde ne oldu diyor. Bir anda yüzü ve vücudu beyazlıyor. Tamamen stres kaynaklı hastalıktır. Egzamaların arttığını görüyoruz. El, ayak egzamaları ve atopik egzama dediğimiz birçok cilt hastalığını yine stres arttırabiliyor. Bir başka hastalık da liken planus ve bu da çok kaşıntı ile seyreden bir hastalıktır. Bu da psikosomatik dediğimiz stresin vücuda vurmasıdır. Bu cilt hastalıklarında da yine artış olduğunu görmekteyiz. Akne alevlenmelerimizi görüyoruz ve cilt hastalıklarımızın çoğunu gerçekten stres tetikliyor” ifadelerini kullandı.

kaşıntı kaşı

Stresin hayat tarzını etkilediğini ve sonrasında kısır döngüye girildiğini söyleyen Koç, “Stres yaşam tarzımızı etkiliyor. Hastalarda uyku bozukluklarına neden oluyor. Alkol ve sigara kullanımı artıyor ve bunlar da hep bir kısır döngüye giriyor. Mümkün olduğu kadar stresten kendimizi koruyabildiğimiz kadar korumalıyız. Hobilerimizle uğraşmalıyız, kendimizi mutlu edecek alanlara da kendimizi vermemizde fayda var. Bizim psikiyatri ile işimiz de çok fazla oluyor. Eğer gerçekten stres odaklı bir döküntü ya da alevlenme olduğunu düşünüyorsak, mutlaka bir psikiyatri ile hastalarımızın görüşmesini istiyoruz” dedi.

İHA

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stres
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