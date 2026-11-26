Astrolog Inbaal Honigman'a göre şans iki farklı şekilde ortaya çıkıyor. Bazı kişiler hayatın her alanında fırsatlarla karşılaşırken bazıları ise çok çalışarak ve doğru insanlarla bağlantı kurarak kendi şansını yaratıyor.

Honigman, özellikle dört burcun bu konuda öne çıktığını belirtti.

1. YAY

Astrologa göre Yay burcu, şanslı doğan burçların başında geliyor. Şans, büyüme ve seyahatle ilişkilendirilen Jüpiter tarafından yönetilen Yaylar, risk almaktan çekinmiyor.

Özgür ruhlu ve maceracı yapıları sayesinde karşılarına çıkan fırsatları değerlendiren Yaylar, aniden seyahate çıkabiliyor veya düşünmeden yeni iş tekliflerini kabul edebiliyor. Bu özellikleri sayesinde hayatlarında beklenmedik fırsatlarla karşılaşabiliyorlar.

2. ASLAN

Aslan burçları özgüvenleri ve dikkat çekici kişilikleriyle öne çıkıyor. Astrologa göre bu özellikleri, onların yeni fırsatlarla karşılaşmasını kolaylaştırıyor.

Kalabalıklar arasında kolayca fark edilen Aslanlar, iş ve sosyal yaşamda öncelikli olarak tercih edilebiliyor. Ayrıca elde ettikleri başarıları ve şansı çevreleriyle paylaşmaktan da çekinmiyorlar.

3. OĞLAK

Oğlak burçları için şansın anahtarı çalışmak. Lüks ve konforlu bir yaşamı hedefleyen bu burç, istediklerini elde etmek için büyük çaba gösteriyor.

Astrolog Honigman'a göre Oğlaklar ne kadar çok çalışırsa o kadar şanslı hale geliyor. Başarıya ulaşmak için sürekli mücadele eden Oğlaklar, bazen elde ettikleri başarıların bile farkına varamıyor.

4. KOÇ

Koç burcu ise şans konusunda denemekten korkmayan yapısıyla dikkat çekiyor. Astrolog Honigman, Koçların karşılarına çıkan farklı fırsatları değerlendirmek için harekete geçtiğini belirtiyor.

Risk almaktan çekinmeyen ve yeni deneyimlere açık olan Koçlar, şanslarını farklı alanlarda aramaktan vazgeçmiyor.