Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak? 11 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgula

Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonucu 11 Mayıs akşam saatlerinde araştırılmaya başlandı. Söz konusu çekiliş, çok sayıda kişi tarafından takip ediliyor. Peki Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak? İşte 11 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama linki...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUCU AÇIKLANDI MI?

11 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonucu açıklandığında haberimiz güncellenecek.

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ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NELER?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

