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Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak? 11 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgula

11.05.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. Peki Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak? Çılgın Sayısal Loto çekilişi 21.30'da başlıyor. İşte 11 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama linki...

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak? 11 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgula

Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonucu 11 Mayıs akşam saatlerinde araştırılmaya başlandı. Söz konusu çekiliş, çok sayıda kişi tarafından takip ediliyor. Peki Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak? İşte 11 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama linki...

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak? 11 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgula

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUCU AÇIKLANDI MI?

11 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonucu açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Çılgın Sayısal Loto ve diğer şans oyunu sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' adresinden kontrol edebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NELER?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
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