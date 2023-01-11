ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 11 OCAK AÇIKLANDI! Çılgın Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango ile sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto sonuçları için geri sayım devam ediyor. Milli Piyango idaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi haftanın üç günü olmak üzere pazartesi, çarşamba ve cumartesi akşamları çekilmekte. Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçlarını açıklanır açıklanmaz aşağıdaki linkten ve haberimizden takip edebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 11 OCAK AÇIKLANDI!

Çılgın Sayısal Loto Çekilişi, haftanın ikinci çekilişiyle 11 Ocak Çarşamba akşamı saat 21:30'da gerçekleşti. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı.

İŞTE KAZANDIRAN NUMARALAR:

1 - 22 - 32 - 50 - 74 - 81 - JOKER 33 ve SÜPERSTAR 69

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ VE BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.