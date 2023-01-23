ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 23 OCAK AÇIKLANDI! Çılgın Sayısal Loto çekilişi ve bilet sorgulama

Çılgın Sayısal Loto çekilişi oynayan birçok vatandaş çekiliş sonuçlarının açıklanmasını merakla bekliyorlar. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto sonuçları millipiyangoonline.com adresi üzerinden yayınlanıyor. İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve sorgulama ekranı...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 23 OCAK AÇIKLANDI!

Çılgın Sayısal Loto, haftanın ilk çekilişi ile 23 Ocak Pazartesi akşamı saat 21:30'da başladı. Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklanmadı.

İŞTE KAZANDIRAN NUMARALAR:

4 - 17 - 30 - 65 - 69 - 78 - 33 jOKER ve 3 SÜPERSTAR

Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı:

https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari/sayisal-loto

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.



